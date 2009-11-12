И.Алиев: Отношения между нашими странами развиваются очень бурно, динамично и эффективно

Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Минске.

В ходе нынешней встречи лидеры государств намерены не просто укрепить эффективное партнерство двух стран, но и выйти на новые сферы сотрудничества. В формате один на один президенты обсудили развитие белорусско-азербайджанских торгово-экономических отношений, культурных и гуманитарных связей. Была также затронута тема межрегионального и отраслевого сотрудничества.

Как отметил сегодня Александр Лукашенко, все белорусско-азербайджанские договоренности на высшем уровне неизменно реализуются. Белорусский президент особо обратил внимание на тот факт, что даже в кризисный год у сторон хорошая динамика роста товарооборота. Однако потенциал используется не до конца. За 2-3 года страны могли бы преодолеть отметку в полмиллиарда долларов, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

В условиях финансово-экономического кризиса везде идёт падение товарооборота. У нас рост составил около 110% к уровню прошлого года. Динамика набрана хорошая, это во-первых. А во-вторых, мы нащупали те направления, по которым можем сегодня идти — это главное в торгово-экономических взаимоотношениях. Иногда и одна и другая страна имеют потенциалы и никак не могут их сложить. Мы чётко договорились и апробировали: мы идем современными методами, создаем совместные производства, работаем на внутренние рынки, готовы выходить на рынки третьих государств. Это хорошая перспектива, поэтому мы полны решимости двигаться в этом направлении. Мы видим поддержку наших проектов на вашей территории, нас это удовлетворяет, поэтому вы можете быть уверены, что всё, о чём мы договоримся, мы будем свято исполнять.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что Беларусь и Азербайджан реализуют все достигнутые на высшем уровне договоренности в сжатые сроки, качественно и эффективно. Это повышает уровень взаимного доверия между странами и открывает новые перспективы сотрудничества.

Ильхам Алиев:

Отношения между нашими странами развиваются очень бурно, динамично и эффективно. Я очень рад, что всё, о чём мы договаривались, успешно реализуется, причём в сжатые сроки и качественно.

Я приехал в Минск с большой делегацией, которая охватывает все сферы экономики Азербайджана. Надеюсь, что по итогам этого визита мы примем новые конкретные решения, осуществим новые проекты и продолжим старые. Официальный визит — это особый формат встреч, который подчеркивает значимость, которую мы придаём развитию двусторонних связей.

Встреча в формате «один на один» длилась два часа вместо запланированных 30 минут. Затем Александр Лукашенко и Ильхам Алиев продолжили общение в расширенном формате. К обсуждению актуальных вопросов присоединились представители делегаций обеих стран.

Как отметили лидеры, Беларусь и Азербайджан в будущем могут выйти на товарооборот в миллиард долларов. Новые направления сотрудничества в области сельского хозяйства, машиностроения, создания совместных производств. У республик есть также хороший потенциал для взаимодействия в сфере инвестиций. Глава нашего государства предложил создать совместные бизнес-центры и Совет делового сотрудничества. Эти структуры помогут сделать более привлекательным бизнес-климат в обоих государствах.

По завершению встречи стороны подписали целый ряд совместных документов. В частности, Президенты поставили подписи в Совместной декларации. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики, между пограничными ведомствами двух стран и в области архивного дела.

По традиции высокие гости, прибывающие в нашу страну, чтят память погибших воинов в Великой Отечественной войне. Азербайджанские солдаты плечом к плечу с белорусами сражались на фронтах Второй Мировой. Президент Ильхам Алиев возложил венок к Монументу Победы в Минске.

И сегодня же глава Азербайджанской республики выступит перед преподавателями и студентами Белгосуниверситета.