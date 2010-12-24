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Ху Цзиньтао поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

24 декабря 2010 19:34
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С переизбранием на пост Главы государства Александра Лукашенко от имени правительства КНР, китайского народа и себя лично поздравил Председатель Китайской Народной Республики.

Ху Цзиньтао отметил, что «Китай и Беларусь являются хорошими друзьями и партнёрами. Между нашими государствами установлена высокая степень политического доверия, обеспечена твёрдая взаимная поддержка по всем ключевым вопросам, затрагивающим насущные взаимные интересы».

Ху Цзиньтао высоко оценил большой личный вклад Александра Лукашенко в развитие китайско-белорусских отношений и подчеркнул: китайская сторона придаёт большое значение отношениям с Беларусью и готова совместно с белорусской стороной приложить большие усилия для непрерывного развития двустороннего сотрудничества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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