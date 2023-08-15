Хренин: страны золотого миллиарда использовали глобализацию, чтобы обеспечить свою гегемонию

Беларусь – миролюбивая страна. И этот посыл – один из главных, которые мы направляем всем, кто проводит против нас агрессивную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранить мир и стабильность – один из главных посылов главы государства. Однако в складывающейся геополитической обстановке Беларусь вынуждена скорректировать свою военную политику. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.

Уже в ближайшее время будет принята новая редакция Концепции национальной безопасности. В то же время, акцентировал внимание глава ведомства, мы не планируем ни на кого нападать, но готовы дать отпор любому, кто переступит наши границы. Отдельные западные политики своими действиями продолжают толкать мир в пропасть. Белорусская сторона призывает к возобновлению диалога, чтобы не допустить мировой войны.