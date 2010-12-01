Хиллари Клинтон: Я благодарю Беларусь за отказ от запасов высокообогащенного урана

Главная задача ОБСЕ на предстоящее десятилетие — интеграция и укрепление доверия. В Астане проходит Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участие в этом крупном международном форуме принимает Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лидеры стран-участниц организации собрались в столице Казахстана впервые после 11-летнего перерыва. На форум приехали делегации 56 государств. Всего — где-то 5 тысяч человек. Главная тема встречи — безопасность.

Белорусская делегация подготовила пакет предложений по развитию и реформированию ОБСЕ, повышению эффективности Организации в решении международных проблем и укреплении ее международного авторитета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Открывая сегодня саммит, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что краеугольным камнем безопасности является экономический прагматизм. Организация нуждается в новых структурах, например в таких, как Совет по энергетической безопасности.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Наша страна завершает миссию председательства в ОБСЕ. Мы поставили задачу вывести организацию из кризиса. Я надеюсь, наши усилия будут по достоинству оценены партнерами.

Процесс обновления организации — это наша общая задача, рассчитанная на длительную перспективу. Призываю все страны, которым предстоит в перспективе возглавить ОБСЕ, не снижать активности.

В более широком смысле ОБСЕ должна выйти на качественно новый уровень. В частности, высказано предложение сформировать единое пространство безопасности в границах четырех океанов: от Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского. К тому же, высказано мнение о том, что потенциал ОБСЕ должен использоваться более эффективно, в том числе и нашей делегацией.

Беларусь на саммит привезла целый пакет предложений. Один из основных акцентов — экономика и экономические предложения. По словам одного из представителей делегации, некоторые страны-члены организации пытаются политизировать организацию и сделать ее инструментом своих интересов. При этом интересы небольших независимых государств не учитываются.

Сегодня состоялась встреча главы белорусского МИДа Сергея Мартынова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Американский политик высказала благодарность Беларуси за решение отказаться от обладания запасами высокообогащенного урана и отметила, что рассчитывает на приезд белорусской делегации на саммит по вопросу ядерной безопасности в 2012 году.

Хиллари Клинтон, государственный секретарь США:

Я хочу публично поблагодарить Беларусь за решение отказаться от обладания запасами высокообогащенного урана. Это очень существенный и важный шаг, предпринятый Беларусью.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это является еще одним реальным подтверждением последовательной и ответственной политики Беларуси в области ядерного нераспространения.

По окончании переговоров стороны подписали совместное заявление. В нем отмечается, что США положительно оценивает решение Беларуси пригласить значительное количество международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы. Кроме этого, Америка поддерживает усилия Беларуси по скорейшей реализации проекта строительства первой АЭС.

Завершится этот день торжественным приемом от Нурсултана Назарбаева в честь глав делегаций ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

На пленарном заседании саммита ОБСЕ планируется выступление Александра Лукашенко