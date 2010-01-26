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Гурбангулы Бердымухамедов посетил Национальную библиотеку

26 января 2010 16:01
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«Наша Родина и Президент – наша гордость и слава», – такими словами Президента Бердымухамедова в Национальной библиотеке приветствовали туркменские студенты, которые обучаются в Беларуси.

Лидер Туркменистана заинтересовался техническими возможностями белорусского алмаза знаний, аналогов которому сегодня нет в Европе. Для гостя провели обзорную экскурсию и продемонстрировали информационные технологии. По запросу «Туркменистан», за считанные секунды в библиотеке найдено порядка шести тысяч документов, в том числе и на туркменском языке. Гурбангулы Бердымухамедов прошел по читальным залам и осмотрел музей редкой книги.

Затем к нему присоединился и Александр Лукашенко. После традиционной церемонии фотографирования Президенты продолжили неформальное общение за рабочим обедом.

Из Национальной библиотеки оба Президента направились в Национальный аэропорт Минск.

# Лукашенко

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