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Гуминский: В отношениях Беларуси и Украины открылось второе дыхание

09 декабря 2010 15:23
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В отношениях Беларуси и Украины открылось второе дыхание. Это отметили сегодня парламентарии двух стран.

Депутаты обсуждают в Минске совершенствование нормативно-правовой базы. Отдельный блок вопросов касается усиления межпарламентского взаимодействия. В повестке дня также взаимодействие на международном уровне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Открылось второе дыхание в торговле с Украиной, мы набираем обороты. Если, например, раньше Украина была в списке наших партнеров на четвертом месте, то по итогам 10 месяцев 2010 года она продвинулась на третье место.

Николай Томенко, заместитель председателя Верховной Рады Украины:
Мы пережили последствия мирового кризиса и вышли на докризисный уровень экономики. Нам нужно подкрепить хорошие отношения президентов и правительств более активной работой парламентов.

# Экономика

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