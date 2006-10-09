Гуманитарный груз белорусских спасателей отправился в Ливан

8 октября из Национального аэропорта Минск в Бейрут вылетел ИЛ-76 с гуманитарным грузом на сумму более трехсот миллионов белорусских рублей.Наша страна имеет достаточный опыт участия в гуманитарных акциях. И эта уже 21-я по счету акция, начиная с 1999 года. За 7 лет Беларусь помогла 15 странам.

Ливанская Республика обратилась к различным государствам, в том числе и к Беларуси, с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В ливанскую столицу доставили одеяла, палатки и продукты питания.