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Гуманитарный груз белорусских спасателей отправился в Ливан

09 октября 2006 07:29
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8 октября из Национального аэропорта Минск в Бейрут вылетел ИЛ-76 с гуманитарным грузом на сумму более трехсот миллионов белорусских рублей.Наша страна имеет достаточный опыт участия в гуманитарных акциях. И эта уже 21-я по счету акция, начиная с 1999 года.  За 7 лет Беларусь помогла 15 странам.
Ливанская Республика обратилась к различным государствам, в том числе и к Беларуси, с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В ливанскую столицу доставили одеяла, палатки и продукты питания.

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