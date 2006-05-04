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Гуманитарная помощь из Барселоны

04 мая 2006 11:51
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Уже не один год столичное городское управление МЧС сотрудничает с ассоциацией гуманитарных пожарных Барселоны. Так называют в Испании тех, кто помогает своим коллегам за рубежом.Сегодня испанские коллеги передали минским спасателям пожарную авто-лестницу и машину <скорой помощи>. Вместе с техникой в Минск были доставлены медикаменты, одежда и игрушки для Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах и Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов. Как отметил начальник минского городского управления МЧС Семен Санько, такая помощь будет продолжаться и впредь.

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