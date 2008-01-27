Прямой эфир

ГТК Беларуси принимает все меры для урегулирования ситуации на белорусско-польской границе

27 января 2008 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Она по-прежнему остается сложной в связи с забастовкой польских таможенников.На восточных границах Польши скопились тысячи грузовых автомобилей. Местные таможенники уже третий день отказываются выходить на работу, пока правительство не удовлетворит их требования - повысить оплату труда и расширить социальные гарантии.

Крупные таможенные пункты сейчас обслуживают всего один-два человека, вместо обычных 40. Из-за забастовки польской таможни на специальных стоянках и площадках в районе погранперехода "Козловичи" находится более 400 фур. Очереди достигают 18 километров.

За последние сутки польская сторона пропустила чуть более 100 автомобилей, при норме в 600. Это автопоезда, которые везут медикаменты и скоропортящиеся продукты.

Другие новости рубрики

Все новости
27 января 2008 15:22

Борьбу за пост президента России поведут четыре кандидата

26 января 2008 18:06

Беларусь, Россия и Казахстан создадут единый таможенный союз к 2010 году

26 января 2008 18:04

Бессрочная забастовка грозит превратиться в международный конфликт