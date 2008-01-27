ГТК Беларуси принимает все меры для урегулирования ситуации на белорусско-польской границе

Она по-прежнему остается сложной в связи с забастовкой польских таможенников.На восточных границах Польши скопились тысячи грузовых автомобилей. Местные таможенники уже третий день отказываются выходить на работу, пока правительство не удовлетворит их требования - повысить оплату труда и расширить социальные гарантии.



Крупные таможенные пункты сейчас обслуживают всего один-два человека, вместо обычных 40. Из-за забастовки польской таможни на специальных стоянках и площадках в районе погранперехода "Козловичи" находится более 400 фур. Очереди достигают 18 километров.



За последние сутки польская сторона пропустила чуть более 100 автомобилей, при норме в 600. Это автопоезда, которые везут медикаменты и скоропортящиеся продукты.