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  • Грызлов: Общими усилиями мы забаллотировали предполагаемую антибелорусскую редакцию одного из вопросов, которые выносились в формате ОБСЕ

Грызлов: Общими усилиями мы забаллотировали предполагаемую антибелорусскую редакцию одного из вопросов, которые выносились в формате ОБСЕ

26 октября 2011 14:04
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ОДКБ состоялась и стала важной составляющей взаимодействия государств на постсоветском пространстве. К такому выводу в Минске пришли участники Парламентской Ассамблеи организации.

Стороны рассмотрели 12 вопросов. Они касались противодействия терроризму, нелегальной миграции, распространению наркотиков.

Прошедшие годы доказали, что ОДКБ – это структура, которая может ставить заслон всем этим угрозам.

Борис Грызлов, председатель Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной думы Федерального Собрания России:
Мы научились работать в формате Парламентской ассамблеи вместе. Это очень важно. Мы заранее обсуждаем нашу общую позицию в ПАСЕ, в ОБСЕ, в других международных парламентских организациях и можем отстаивать наши интересы. 
Недавно нашими общими усилиями мы забаллотировали предполагаемую антибелорусскую редакцию одного из вопросов, которые выносились в формате ОБСЕ. Думаю, что консолидация парламентских делегаций позволит решать вопросы достаточно эффективно.

О том, что стороны работают эффективно, говорят и даты. Будущий год для ОДКБ станет юбилейным. 20 лет прошло с момента подписания Договора о коллективной безопасности, 10 – со дня создания ОДКБ и 5 лет – с начала работы Парламентской Ассамблеи. Ее очередное заседание пройдет в Санкт-Петербурге весной следующего года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске

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