Грузия заявила о выходе из всех соглашений в рамках СНГ и по миротворческим операциям с Россией

Премьер-министр Грузии распорядился принять меры для немедленного вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Одновременно с этим объявлено недействительным Московское соглашение 94 года "О прекращении огня и разъединении сил". МИД Грузии объявил также, что прекращает упрощенную процедуру выдачи виз для граждан России. До этого россияне могли получить их при въезде в страну – в аэропорту Тбилиси или на границе. Отныне граждане России смогут получить грузинские визы в консульствах, расположенных в других странах. Ранее официальный Тбилиси объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.