Грузия вышла из состава СНГ

В соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ о членстве Грузии в Содружестве Независимых Государств от 9 декабря 2008 года Грузия с 18 августа 2009 года не является государством - участником СНГ.

Ровно год назад, 18 августа 2008 года, МИД Грузии известил нотой Исполком СНГ о выходе страны из Содружества. В соответствии со статьей 9 Устава СНГ государство вправе это сделать. О таком намерении оно сообщает за 12 месяцев до выхода. Спустя день Грузия заявила о своем желании остаться участницей ряда подписанных ею в рамках СНГ договоров.



Экспертная группа из представителей государств СНГ неоднократно собиралась для рассмотрения вопроса об участии Грузии в международных договорах и решениях органов СНГ. Относительно договоров с ограниченным субъектным составом (их участниками могут быть только страны СНГ) и решений органов Содружества решено, что с 18 августа 2009 года на Грузию они распространяться не будут (таковых насчитывается более 400). Проект соответствующего документа, в котором будут оговорены эти условия, планируется рассмотреть на ближайших заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.



В то же время эксперты констатировали отсутствие правовых препятствий по участию Грузии в договорах, сторонами которых могут быть и государства, не входящие в состав Содружества. Таким образом, после выхода из СНГ Грузия может продолжить участие примерно в 70 договорах, принятых в рамках Содружества, сообщает БЕЛТА.