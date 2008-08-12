Грузия выходит из состава Содружества Независимых Государств

Об этом сегодня заявил президент этой страны Михаил Саакашвили на митинге у здания парламента в Тбилиси. Напомним, уже пять дней ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта обострена, там идут боевые действия. Погибших уже тысячи. С особым вниманием и тревогой следят за событиями в регионе грузины, которые проживают на территории Беларуси.Международному сообществу будет сложно принять взвешенное решение по грузино-осетинскому конфликту. Такое мнение высказал сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков. По мнению дипломата, документ, который в ближайшие часы Франция внесёт на обсуждение Совета Безопасности ООН, возможно, будет принят. "Однако он не содержит оценок произошедших событий и указания виновных в конфликте", - подчеркнул посол.

"Россия не ведет войны с Грузией и военная операция, которая проводилась недавно, называлась принуждением Грузии к миру, - заявляет Александр Суриков. - Мы не разрывали с Грузией дипломатических отношений, не вводили экономических санкций. Авиационное и почтовое сообщение прекращено в связи с опасностью для пассажиров и экипажей воздушных судов".

Напомню, президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Россия не претендует на целостность Грузии. Её требования заключаются лишь в прекращении огня, отводе грузинских войск на исходные позиции. Кроме того, Россия требует от Грузии подписать соглашения о не-применении силы в урегулировании конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья может завершиться завтра. Об этом заявил президент Абхазии Сергей Багапш. При этом он уточнил, что на территорию Грузии абхазские военнослужащие вторгаться не будут. Цель операции в Кодорском ущелье – вытеснить из его верхней части грузинских военных. В ней принимают участие только абхазские силы и резервисты. Несколькими часами ранее в административном центре верхней части ущелья был поднят абхазский флаг. Напомню, накануне грузинским подразделениям предоставили возможность покинуть район по гуманитарному коридору. Вчера вечером в безопасную зону выехали 30 автобусов с мирным населением.

