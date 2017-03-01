Грузия и понимает, и поддерживает Беларусь: Гиорги Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия заинтересованы в углублении сотрудничества. 1 марта перспективы взаимных интересов обсуждают главы двух государств во Дворце Независимости.

Напомним, накануне с официальным визитом в Минск прибыл Гиорги Маргвелашвили. Встреча началась с традиционной торжественной церемонии.

Визит грузинского лидера – ответный. Александр Лукашенко посещал Тбилиси в 2015 году. И, как сегодня отметили оба президента, с того момента отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Заметно возрос товарооборот.

Впрочем, в ходе переговоров главы государств подчеркнули, что это лишь начало пути. Традиционно дружественный характер белорусско-грузинских отношений дополняют экономические связи и политическая поддержка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы буквально с вами за несколько лет осуществили прорыв в наших отношениях. Сегодня к великому удовлетворению, пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть и который мы наметили, но полпути мы прошли. Мы когда-то договорились, что 200 миллионов долларов – это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле между нашими республиками. Надо отдать должное, что те темпы роста товарооборота, которые сейчас у нас между государствами, у нас нет ни с одной страной. Более того, прирост очень серьезный на фоне даже Евразийского экономического союза, где у нас, к сожалению, падение. Здесь у нас прирост. Конечно, объемы несопоставимы, но сама тенденция очень обнадеживает. Я говорю о товарообороте, потому что это фундамент наших отношений. И мы этот фундамент с вами выстраиваем. Я чувствую, что у нас добрые отношения. И мы на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, с грузинским народом. Мы всегда будем рады приветствовать и будем рады видеть граждан Грузии в Беларуси и оказывать им здесь всяческую поддержку и содействие и в отдыхе, и в бизнесе, и просто в поездках, если будет такой интерес.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

После вашего визита реально создались возможности и для бизнеса, и для культурных отношений. Ии мы благодарны за ваш визит, который, правда, дал импульс новым возможностям. Естественно, Грузия и понимает, и поддерживает Беларусь. Мы восхищены теми достижениями, которые у вас мы наблюдаем и знаем о них и в сельском хозяйстве, и в высоких технологиях, и в развитии индустрии. Мы очень заинтересованы посмотреть на этот опыт и развить сотрудничество по этим направлениям.

Потенциал торговых отношений на ближайшую перспективу еще в 2015-м обозначили на уровне 200 миллионов долларов. Грузинская сторона поставляет нам минеральную воду, вино, орехи. Есть интерес у белорусов к южным фруктам и овощам.

Беларусь экспортирует в Грузию железнодорожные вагоны, грузовики, лекарства, мебель – всего более 300 позиций. Сальдо торговли для нашей страны положительное – более 40 миллионов долларов.

Впрочем, речь в ходе переговоров 1 марта шла не только о торговле, но и о создании совместных производств, промышленной кооперации, ведении бизнеса и инвестициях. Обозначен ряд новых перспективных направлений сотрудничества. После общения Президентов тет-а-тет, переговоры продолжатся в расширенном составе.

По итогам ожидается подписание ряда документов: совместного заявления президентов, соглашения о воздушном сообщении, а также соглашения об инвестициях.