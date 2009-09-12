Грузия хочет лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Грузинская делегация внесла на этой неделе в ПАСЕ предложение лишить делегацию Россию права голосовать на предстоящей в конце сентября осенней сессии Ассамблеи.

По правилам ПАСЕ, для вынесения предложения на обсуждение необходимо 20 подписей парламентариев.

Под документом стоит 70 подписей, причем лидируют в списке депутаты от Польши и Литвы - 16 и 8 подписей соответственно. Кроме того, документ подписали парламентеры от Дании, Великобритании, Чехии, Швеции, Болгарии, Украины, Эстонии, Латвии, Финляндии, Австрии, Исландии, Лихтенштейна, Италии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Бельгии, Германии, Испании, Турции, Ирландии, Венгрии и даже Монако.

Авторы документа обвиняют Россию в невыполнении резолюций ПАСЕ 1633 (2008 год) и 1647 (2009 год) и призывают «дать ответ политике, основанной на силе и провокации». Ранее мониторинговая комиссия ПАСЕ не поддержала предложение в связи с событиями в Южной Осетии в 2008 году лишить Россию права голоса на предстоящей в конце сентября осенней сессии.

В ходе осенней сессии ПАСЕ будет рассматриваться доклад комиссии о выполнении Москвой и Тбилиси положений прошлогодней октябрьской резолюции. За лишение российской делегации полномочий проголосовали восемь членов комиссии, против – 21, сообщает Newsru.com.