Грузинский центризбирком заканчивает подсчет голосов

По результатам обработки почти 90% данных, Михаил Саакашвили получает свыше 52%. Он может стать главой государства уже после первого тура. Национальный совет оппозиции, в который входят девять партий, считает, что Саакашвили получил не 52, а только 41 процент голосов. Представители лидера оппозиции готовы предоставить в ЦИК документы, якобы подтверждающие это. Власти и руководители ЦИКа называют безосновательными заявления оппозиции о фальсификации итогов голосования.