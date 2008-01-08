Прямой эфир

Грузинский центризбирком заканчивает подсчет голосов

08 января 2008 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По результатам обработки почти 90% данных, Михаил Саакашвили получает свыше 52%. Он может стать главой государства уже после первого тура. Национальный совет оппозиции, в который входят девять партий, считает, что Саакашвили получил не 52, а только 41 процент голосов. Представители лидера оппозиции готовы предоставить в ЦИК документы, якобы подтверждающие это. Власти и руководители ЦИКа называют безосновательными заявления оппозиции о фальсификации итогов голосования.

Другие новости рубрики

Все новости
07 января 2008 14:48

На выборах в Грузии лидирует Михаил Саакашвили

06 января 2008 14:46

В Грузии подводят итоги внеочередных выборов

05 января 2008 18:53

В Грузии прошли досрочные выборы президента