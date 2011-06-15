Греческая полиция разогнала митинг в Афинах слезоточивым газом

Полиция в Афинах не позволила тысячам демонстрантов взять в кольцо здание парламента. Так участники акции протеста хотели преградить депутатам дорогу к парламенту, где сегодня рассматривается план жесткой экономии. Собравшиеся у стен парламента начали скандировать «воры!» в адрес политиков, сообщает «BBC».

Не менее 7 человек пострадали в среду в Афинах в столкновениях между демонстрантами, протестующими против новых мер бюджетной экономии, и полицией. Всего в протестах в центре Афин в среду - день общенациональной забастовки - приняли участие до 40 тысяч человек.

Сообщается, что группы демонстрантов, собравшиеся на площади у здания парламента, забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ.



Стражам порядка пришлось использовать спецсредства несколько раз, чтобы разогнать молодых людей в масках на лицах, примкнувшим к многотысячным колоннам манифестантов, протестовавших против новых мер жесткой экономии, внесенных правительством в главный законодательный орган страны.

По сообщению полиции, молодые люди освистали и забросали сорванными с деревьев на улицах апельсинами машину греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу, когда глава правительства направлялся на встречу с президентом Каролосом Папульясом. Несколько групп демонстрантов, выступающих с различных политических позиций, подрались между собой. По словам полицейских, один человек получил ранения, задержаны 40 участников беспорядков.

Правительство страны проводит политику затягивания поясов — причём затягивать приходится туго — в обмен на 110-миллиардный кредит от ЕС, ЕЦБ и МВФ. Кредитный рейтинг (оценка кредитоспособности заемщика, рассчитываемая в зависимости от уровня риска) Греции во вторник был понижен до преддефолтного — сейчас это самый низкий рейтинг в мире.

Беспорядки в Лондоне. Полиция: это не демонстранты, а преступники