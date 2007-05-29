Гражданин Франции ищет политическое убежище в Беларуси

На белорусско-польском участке государственной границы задержан нарушитель. Гражданин Франции Сирил Дуазон шел в Беларусь в поисках политического убежища. По словам Дуазона, у себя на родине он подвергался преследованиям со стороны французского правительства. При себе у него только один документ - удостоверение беженца, выданного компетентными органами Венгрии, где гражданин Франции находился с 2004 года. Свое переселение он так же мотивировал поисками политического убежища. В 2005 году для этих же целей выезжал на территорию США, где ему было отказано. Сейчас гражданин Франции находится в новом брестском центре размещения мигрантов.