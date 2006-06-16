Прямой эфир

Граждане Союза получили право на свободу передвижений

16 июня 2006 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У граждан России и Беларуси равные права на свободу передвижения и выбор места пребывания. Совет Республики Национального собрания ратифицировал соглашение между государствами. Жители двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также выбирать место проживания на территории Союзного государства без миграционной карты. Вид на жительство в Российской Федерации получить будет проще - достаточно белорусского гражданства. А находиться на территории России и Беларуси без регистрации в компетентных органах можно будет в течение 30 суток. В том числе и в столицах.

Другие новости рубрики

Все новости
15 июня 2006 12:12

Белорусские туристы получают французские биометрические визы

15 июня 2006 12:10

Российская авиация покажет все, на что способна

15 июня 2006 12:10

Стратегию и тактику развития ЕврАзЭС определят в Минске