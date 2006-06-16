Граждане Союза получили право на свободу передвижений

У граждан России и Беларуси равные права на свободу передвижения и выбор места пребывания. Совет Республики Национального собрания ратифицировал соглашение между государствами. Жители двух стран могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также выбирать место проживания на территории Союзного государства без миграционной карты. Вид на жительство в Российской Федерации получить будет проще - достаточно белорусского гражданства. А находиться на территории России и Беларуси без регистрации в компетентных органах можно будет в течение 30 суток. В том числе и в столицах.