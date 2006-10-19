Граждане Содружества могут жить спокойно

19 октября прошла совместная командно-штабная тренировка Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

Более 80 воздушных судов в мирном небе Содружества. Одной из особенностей нынешних полетов является участие в них двух самолетов А-50, которые называют российскими АВАКСами.

В небе над бывшим СССР - военные летчики Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а на земле их действиями руководили специалисты ПВО этих стран.

Пилотам пришлось изображать и "своих" и "чужих": возвращать угнанные самолеты, оказывать помощь терпящим бедствие судам, принуждать к посадке террористов и выполнять многие другие задачи. С белорусской стороны в небо поднялись восемнадцать боевых машин, с российской - восемь. В их числе легендарный А-50, - "глаза" и "уши" этой масштабной тренировки.

Детальные итоги тренировки будут подведены позже, но главный вывод можно сделать уже сейчас: управлять дежурными по противовоздушной обороне специалисты Объединенной системы умеют достаточно эффективно.