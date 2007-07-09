Прямой эфир

Граждане СНГ снова покидают сектор Газа

09 июля 2007 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Еще одна группа беженцев - граждан стран СНГ - сегодня покинет Палестину.

В списках 160 человек, большинство из них - россияне, также есть граждане Беларуси, Украины, Молдавии и Казахстана. В основном, это женщины и дети. Однако, реальная явка из-за напряженной обстановки может составить лишь около половины. Всех собравшихся через Израиль вывезут в Иорданию, а оттуда самолетом МЧС отправят в Москву.

На сегодняшний момент дипкорпусом в государстве Израиль установлен контакт с 14 белорусами, постоянно проживающими на территории Палестины.

В конце июня группа из 73 граждан России и 7 белорусов вылетела из Аммана в Москву самолетом российского МЧС. В списке на эвакуацию значатся еще 124 россиянина и 36 граждан Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

9 июля из сектора Газа вывезли очередную группу беженцев. Эвакуированная из сектора Газа семья белорусских граждан направляется в Иорданию. Двое взрослых и двое детей уже пересекли контрольно-пропускной пункт "Эрец" на границе сектора Газа и сейчас следуют в Амман. Их сопровождает консул Беларуси в Израиле Сергей Палагин.

Ожидается, что 10 июля рейсом российского МЧС белорусская семья направится в Москву. Эвакуация граждан Беларуси проходит по тому же маршруту, что и в конце июня, когда из сектора Газа были эвакуированы первые семь человек. Всего на этот раз пожелало уехать из зоны военного конфликта 37 граждан стран СНГ.

Другие новости рубрики

Все новости
07 июля 2007 17:57

Процедура оформления документов на белорусской таможне упрощается

06 июля 2007 08:50

Продолжается официальный визит делегации ЮАР в Беларусь

05 июля 2007 17:35

Южная Корея станет ближе