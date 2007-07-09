Граждане СНГ снова покидают сектор Газа

Еще одна группа беженцев - граждан стран СНГ - сегодня покинет Палестину.

В списках 160 человек, большинство из них - россияне, также есть граждане Беларуси, Украины, Молдавии и Казахстана. В основном, это женщины и дети. Однако, реальная явка из-за напряженной обстановки может составить лишь около половины. Всех собравшихся через Израиль вывезут в Иорданию, а оттуда самолетом МЧС отправят в Москву.



На сегодняшний момент дипкорпусом в государстве Израиль установлен контакт с 14 белорусами, постоянно проживающими на территории Палестины.



В конце июня группа из 73 граждан России и 7 белорусов вылетела из Аммана в Москву самолетом российского МЧС. В списке на эвакуацию значатся еще 124 россиянина и 36 граждан Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

9 июля из сектора Газа вывезли очередную группу беженцев. Эвакуированная из сектора Газа семья белорусских граждан направляется в Иорданию. Двое взрослых и двое детей уже пересекли контрольно-пропускной пункт "Эрец" на границе сектора Газа и сейчас следуют в Амман. Их сопровождает консул Беларуси в Израиле Сергей Палагин.



Ожидается, что 10 июля рейсом российского МЧС белорусская семья направится в Москву. Эвакуация граждан Беларуси проходит по тому же маршруту, что и в конце июня, когда из сектора Газа были эвакуированы первые семь человек. Всего на этот раз пожелало уехать из зоны военного конфликта 37 граждан стран СНГ.