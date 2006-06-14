Гражданам Союза - равные права

Депутаты Палаты представителей ратифицировали белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам Беларуси в учреждениях здравоохранения России и россиянам - в нашей стране.

Этот договор гарантирует равные права гражданам одной из сторон, постоянно проживающим на территории другой стороны, на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения России и Беларуси.

Сегодня равные права обеспечены только лишь в части скорой и неотложной помощи, а также при диагностике и лечении социально опасных заболеваний. Эти услуги предоставляются бесплатно. Положения подписанного в Санкт-Петербурге соглашения также устанавливают равные права для граждан Беларуси и России, которые временно находятся на территории другой стороны и при этом работают там по трудовым договорам. Они смогут бесплатно получать любые виды медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения двух стран. Те, кто временно пребывают и не работают по трудовым соглашениям на территории другой стороны, будут получать плановую медицинскую помощь на платной основе.