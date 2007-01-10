Мнение российского журналиста, который известен озвучиванием чужих мыслей некоторых представителей российской политической элиты, таково: "Я считаю, что граница России находится в Бресте, а не в Смоленске. И надо восстановить эту границу. А потому Батьке должен быть предъявлен жесткий ультиматум о едином государстве".Ряд общенациональных СМИ Великобритании ставит под сомнение надежность России как поставщика энергоресурсов. Как отмечает "Дейли телеграф" в статье "Россия перекрывает нефтепровод в торговом споре", "вновь возникает озабоченность по поводу склонности Москвы проводить агрессивную энергетическую дипломатию".

Тем временем влиятельная газета "Таймс" подчеркивает, что "возникают все новые вопросы по поводу того, может ли Западная Европа полагаться на г-на Путина в своих энергопоставках".

Некоторые британские СМИ, в частности BBC, газета "Индепендент", агентство "Рейтер", подчеркивают стремление и готовность белорусской стороны к урегулированию сложившейся ситуации.