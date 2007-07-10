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Граница под охраной

10 июля 2007 11:08
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В Беловежской пуще проходит рабочая встреча заместителей глав погранведомств Беларуси и Польши. Представители двух стран обсуждают вопросы взаимодействия. Погранведомства Беларуси и Польши планируют провести редемаркацию совместного участка границы. Также готовится к подписанию новый белорусско-польский договор о режиме пропуска.

В прошлом году был обследован совместный участок границы, изучено состояние погранзнаков, сфотографированы и обновлены их паспорта. В ходе предстоящей редемаркации каждый знак отреставрируют, однако линия границы останется неизменной.

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