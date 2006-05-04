Готовится правовая основа по созданию Таможенного союза

Беларусь готова к подписанию пакета из 38 документов по формированию Единого экономического пространства.Об этом доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко вице-премьер Андрей Кобяков. Заместитель главы Правительства подчеркнул, что пакет первоочередных документов станет правовой основой создания Таможенного союза 4-х стран: Беларуси, России, Украины и Казахстана. Андрей Кобяков сообщил Александру Лукашенко, что украинская сторона признает только 10 из 38 соглашений. Все спорные вопросы будут рассмотрены 18 мая, на очередной встрече разработчиков законодательной базы ЕЭП. <Мы приветствуем намерение российской стороны активизировать процесс подготовки всех 38 соглашений, - подчеркнул Андрей Кобяков. - Белорусская сторона сделает всё возможное, чтобы эти соглашения были готовы как можно раньше. Вообще, было поручение глав государств подготовить эти соглашения к марту. Но в силу разности позиций сторон, пока, к сожалению, нельзя говорить о готовности всего пакета из 38 документов. 26 соглашений уже пришли в государства для проведения внутригосударственных процедур>.