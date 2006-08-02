Готовится директива о дебюрократизации госаппарата

Об этом заявил сегодня вице-премьер правительства Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета министров. Там сегодня обсуждали выполнение поручений главы государства о дебюрократизации. Правительство выступает за "незамедлительную ликвидацию всех видов незаконной отчетности". На составление всевозможных отчётов уходит до 60% рабочего времени. А поручение Президента о сокращении документооборота в большинстве министерств, ведомств и исполнительных комитетов не выполняется. Вице-премьер отметил также неудовлетворительную работу чиновников с населением. Проведенные на местах проверки убеждают, что принцип "одного окна" в полном объеме часто не реализуется.