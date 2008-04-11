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Государство вводит монополию на организацию и проведение электронных интерактивных игр

11 апреля 2008 08:14
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Средства пойдут на развитие олимпийского движения и медицины. Президент Александр Лукашенко накануне подписал декрет и указ регулирующие вопросы их организации и проведения. Данными нормативными актами массовая электронная игра выделена в самостоятельный вид и определена как интерактивная с государственной монополией на этот вид деятельности. Документы вступают в силу через два месяца после их официального опубликования.

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