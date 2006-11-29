Прямой эфир

Государство ведет активную борьбу с коррупцией

29 ноября 2006 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
29 ноября на очередном заседании коллегии республиканской прокуратуры рассматривается проект Государственной программы по усилению борьбы с коррупцией на 2007-2010 годы.

В реализации программы будут задействованы более 40 государственных органов и организаций. С этой целью созданы специальные подразделения в МВД, КГБ и прокуратуре.
Отметим, за десять месяцев текущего года Прокуратура страны завершила расследование и направила в суды 656 дел о коррупции. За этот период все правоохранительные органы возбудили около 3 тысяч уголовных дел коррупционной направленности, что примерно на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - результат системной и целенаправленной работы. 

Сегодня же на семинаре в столице рассматривают направления сотрудничества в противодействии торговле людьми. Форум проводится в рамках программы "Ла Страда: предотвращение торговли людьми в странах Центральной и Восточной Европы". Представители ряда подразделений МВД, МИД, прокуратуры, Министерства труда и социальной защиты обсудят, в частности, реализацию законодательства в области внешней трудовой миграции, обменяются  опытом в этой деятельности.

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялась трехсторонняя встреча Президентов Беларуси, Азербайджана и Украины
29 ноября 2006 08:30

Состоялась трехсторонняя встреча Президентов Беларуси, Азербайджана и Украины

28 ноября 2006 18:47

Глава МВД Беларуси принял участие в сессии Международной организации по миграции

28 ноября 2006 18:24

Участники батальонного тактического учения провели ночной бой