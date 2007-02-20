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Государство создает все условия для поддержания полной безопасности в стране

20 февраля 2007 12:29
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В Беларуси планируется принять закон о государственном и мобилизационном материальных резервах. Этот документ обсудят парламентарии. Совершенно новый для Беларуси закон прописывает нормы материальных резервов от научно-технического до продовольственного. Государство имеет право использовать их при военном положении, угрозе экономической безопасности, в случае стихийных, экологических бедствий, а также при возникновении критических ситуаций на рынках товаров и оказания срочной гуманитарной помощи.

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