Государство поможет увеличить объемы производства отчественной продукции

Президент Беларуси подписал Указ о порядке расчетов за сельхозпродукцию и продовольственные товары. Документ призван стимулировать отечественных товаропроизводителей увеличивать объемы производства и расширять ассортимент продукции. Указ позволит направлять в первоочередном порядке до 40% поступающих на счета организаций денег для расчетов с товаропроизводителями, если они вовремя будут вносить налоговые платежи. Это позволит торговым организациям обеспечивать своевременные расчеты за мясомолочную продукцию.