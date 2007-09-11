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Государство поможет увеличить объемы производства отчественной продукции

11 сентября 2007 10:37
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Президент Беларуси подписал Указ о порядке расчетов за сельхозпродукцию и продовольственные товары. Документ призван стимулировать отечественных товаропроизводителей увеличивать объемы производства и расширять ассортимент продукции. Указ позволит направлять в первоочередном порядке до 40% поступающих на счета организаций денег для расчетов с товаропроизводителями, если они вовремя будут вносить налоговые платежи. Это позволит торговым организациям обеспечивать своевременные расчеты за мясомолочную продукцию.

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