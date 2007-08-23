Государство не должно потерять высокодоходную пивоваренную отрасль

Об этом заявил 23 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития пивоваренной отрасли.

Какому производителю "снимать сливки" с продажи янтарного напитка? Вопросы инвестирования отрасли, а также предложения по ее дальнейшему развитию рассматривались 23 августа на совещании у Главы государства.

Пивоваренная отрасль - высокодоходное производство. Поэтому с первых минут совещания Глава государства ставит перед Правительством три основных вопроса: о модернизации, качестве и экспорте. Мощности пивзаводов не соответствуют быстрорастущему потребительскому спросу.

К тому же покупателя не устраивает качество белорусского пива, которое на порядок ниже зарубежных известных брендов. Техническое переоснащение отрасли позволит повысить качество продукции, а значит снизить импорт.



Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Еще год назад я поручил правительству разработать условия конкурса инвестиционных предложений по вхождению иностранных компаний на наш пивоваренный рынок. Нам важно что: привлечь иностранные компании или самим? Несмотря на это четкой позиции до сих пор нет."

Вкус белорусского пива - это качество ячменя. Проблемы сырьевого обеспечения отрасли также были подняты на совещании. Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что пивоваренные заводы Беларуси должны быть обеспечены отечественным ячменем.

Для переоснащения пивоваренной промышленности по скромным подсчетам правительства нужно более 125 миллионов долларов США. Так что основная задача на сегодня - определить форму и условия привлечения в эту доходную отрасль инвестиций. Взвесить все "за" и "против", при этом неукоснительно руководствуясь государственными интересами.

Глава государства Александр Лукашенко: "Так здесь же надо 125 миллионов на модернизацию всего сектора, чтобы получить пиво, которое вы хотите. Слезы. Так почему мы отказываемся от этого бизнеса и отдаем его в руки иностранных кампаний? Почему государство решило уйти из этого сектора экономики?"

Окончательные решения по привлечению в отрасль инвестиций будут приняты в ближайшее время.

