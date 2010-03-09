Государство не будет запрещать игорный бизнес, но усилит контроль за ним

Такое мнение Президент Александр Лукашенко высказал на совещании, где обсуждалась концепция развития игорного бизнеса в нашей стране. При грамотном подходе он может и должен стать дополнительным источником пополнения бюджета.

На фоне происходящих изменений в российском и украинском законодательствах, у нас есть все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– При грамотном подходе, он должен стать дополнительным источником пополнения бюджета, за счет налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению туристов и инвестиций в нашу страну. Тем более, что на фоне происходящих изменений в российском и украинском законодательствах, у нас есть все шансы выйти на ведущие позиции в этой тонкой и чувствительной сфере. Но действовать здесь необходимо очень осторожно, продуманно и грамотно, с пользой для страны. Запреты, кроме вреда, ничего не дают. Этот вид деятельности, хотим мы этого или не хотим, но он востребован сегодня в обществе. И если мы его закроем, мы глаза закроем на то, что существует этот вид деятельности. А он как существовал, так и будет существовать, но контролировать его будет не государство. Поэтому ничего запрещать не надо. Мы в состоянии взять под контроль любой вид деятельности, не приносящий ущерб нашему обществу. А проконтролировав его, извлечь выгоду для государства. В этом вся суть.

Новая Концепция предлагает целый ряд мер по совершенствованию игорного бизнеса в стране. Это увеличение налогов, ужесточение требований к размещению казино и залов игровых автоматов, действенная защита интересов граждан.

При разработке использовался лучший мировой опыт. В частности, возможно, будет создана специальная компьютерная система, которая в режиме «он-лайн» сможет выдавать информацию о ставках и выигрышах контролирующим органам. По мнению экспертов, это сделает игорный бизнес прозрачным, избавив его от серых схем.

Президент поручил в течении полутора-двух месяцев Концепцию доработать и представить Документ на подписание.