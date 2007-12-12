Государство гарантирует сохранность вкладов

Сегодня парламентарии приняли проект закона "О возмещении банковских вкладов физических лиц". Его разработчики надеются, что граждане Беларуси ответят доверием, и в экономику Республики будет привлечен значительный инвестиционный потенциал в виде денежных средств населения. Согласно закону, если банк потерял лицензию, большую часть своего вклада клиент вернет уже в течение месяца. Выплачивать деньги будет специальное госучреждение - "Агентство по возмещению банковских вкладов".