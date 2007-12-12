Прямой эфир

Государство гарантирует сохранность вкладов

12 декабря 2007 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня парламентарии приняли проект закона "О возмещении банковских вкладов физических лиц". Его разработчики надеются, что граждане Беларуси ответят доверием, и в экономику Республики будет привлечен значительный инвестиционный потенциал в виде денежных средств населения. Согласно закону, если банк потерял лицензию, большую часть своего вклада клиент вернет уже в течение месяца. Выплачивать деньги будет специальное госучреждение - "Агентство по возмещению банковских вкладов".

Другие новости рубрики

Все новости
12 декабря 2007 14:40

Юлию Тимошенко снова будут выбирать

12 декабря 2007 14:39

Информация - одна из важнейших составляющих современного общества

12 декабря 2007 10:41

Военные Беларуси и Германии обменялись опытом юридической работы в армии