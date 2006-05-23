Государство - для народа,человек - во благо своего Отечества

Послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.Дорогие соотечественники! Уважаемые члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей! Уважаемые приглашённые! Сегодня мне выступать, с одной стороны, легко, с другой, - не совсем просто. Ведь в последние несколько месяцев много сказано о наших стратегических задачах и приоритетах на ближайшие пять лет.

На третьем Всебелорусском народном собрании мы всесторонне обсудили Программу социально-экономического развития страны до 2011 года. Недавно сформированному составу Правительства поставлены конкретные задачи по её реализации.

Поэтому я не буду детально останавливаться на всех направлениях жизнедеятельности республики. Хочу сконцентрировать внимание на тех основополагающих ориентирах для государства и нашего общества, которые призваны способствовать воплощению поставленных нами целей.

Должен отметить, что в силу объективных причин - президентских выборов, Всебелорусского народного вече - мы не могли раньше заслушать Послание Президента белорусскому народу и Парламенту и фактически оттянули его в середину года. Ввиду этого неправильно было бы сегодня, после постановки тех глобальных целей, наслаивать разговоры о еще каких-то задачах на предстоящий год. Все достаточно четко определено, основное сказано. Поэтому, как я сказал, нам очень сложно было найти в этом процессе поставленных масштабных задач те проблемы, которые еще надо было бы осветить и которые бы вмещались в рамки оставшегося полугодия.

Не случайно в названии нынешнего Послания заложен двуединый подход: "Государство - для народа, а человек - во благо своего Отечества".

Это значит, что для процветания страны недостаточно, чтобы только власть служила людям. Очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен своему Отечеству. В этом - высшее достоинство государства и нации.

Беларусь стремительно продвигается вперёд.

Сегодня мы ставим новую амбициозную цель: вывести нашу страну в число высокоразвитых европейских государств.

Для этого у нас есть все возможности.

Белорусская экономика демонстрирует высокие темпы. При этом преобразования происходят последовательно и системно.

У нас прогрессивная социальная политика, наиболее полно отвечающая интересам человека. Поэтому отсутствует почва для социальных противоречий и конфликтов.

И самое главное - высочайшее доверие, которое народ оказал власти и проводимому ею курсу. Это тот незаменимый и бесценный ресурс, который является фундаментом строительства сильной и развитой страны.

Убедительным подтверждением стали выборы Президента. Граждане голосовали за достойную жизнь, за независимость и процветание Беларуси.

Государство - форма самореализации народа

Республика Беларусь по историческим меркам ещё совсем молодое суверенное государство. Но у нас уже сформирована собственная эффективная политическая система, со своими устоями и традициями.

В её основе - подлинное народовластие.

Мы не декларируем популистские лозунги под видом демократических ценностей, не кричим о псевдосвободе и справедливости.

Но все важнейшие вопросы жизни страны решаются только всенародно, через прямое волеизъявление наших граждан - прежде всего путём референдумов, выборов, всебелорусских собраний. Эта оправдавшая себя форма управления стала гарантией социально-политической стабильности Беларуси.

Оппоненты разглагольствуют о создании в республике гражданского общества. Но оно существует в Беларуси!

В каждом населённом пункте избираются представительные органы власти. Широкими правами обладают трудовые коллективы. Действуют две с лишним тысячи общественных объединений, 17 политических партий, 41 профсоюз, другие общественно-политические институты.

В нашем понимании гражданское общество - не структура, направленная на конфронтацию различных слоёв населения, на противопоставление государству.

Государство и общество - это две составляющие единого целого, которые взаимосвязаны на принципах партнёрства и конструктивного сотрудничества. Ведь делить-то нечего: плывём в одной лодке, раскачивание которой может обернуться бедой для всех.

Люди хотят больше и активнее участвовать в решении вопросов государственной и общественной значимости. Они готовы выполнять более существенную роль в планировании и строительстве жизни своего региона, своей страны. Я отчетливо вижу это во время своих поездок по Беларуси, общаясь с сельскими и городскими жителями.

Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Действительно, спустя десятилетия неразберихи и хаоса, люди все больше и активнее хотят участвовать в решении вопросов государственной и общественной значимости.

Значит, власть должна предоставить им такую возможность. Это становится основополагающим на нынешнем этапе развития государства.

При этом хочу честно и откровенно признаться, что мне в последние два-три года, особенно в последнее время, все больше и больше предлагают сконцентрировать свое внимание на создании неких общественно-политических движений и партий, как их в соседних государствах называют "партии власти". Признаю, что неплохо было бы, если бы такая партия была. Не хочу сравнивать ее с той партией, которой, к сожалению, сегодня уже не существует. Но ведь функции, которые выполняла Компартия, фактически взяты на себя государственными органами, а это не всегда правильно, не всегда дает тот результат. Как бы мы ни вертели, ни крутили, но в лучшие свои годы Коммунистическая партия выполняла очень серьезные функции в нашем обществе. И, поверьте, я, как Глава государства, больше, чем кто-либо, да и вы тоже, чувствуете отсутствие такой политической силы.

Что я могу ответить тем людям, которые вносят подобные предложения? (это способные, грамотные люди, мои сторонники). Во-первых, та общественно-политическая сила, партия, которая будет создана сверху, вряд ли будет воспринята большинством народа. Партия или общественное движение на первом этапе должны зарождаться снизу. Когда возможен такой процесс? Наверное, в самые тяжелые и острые моменты, которые переживает страна в своей истории.

У нас такого момента - к счастью! - сегодня нет. Поэтому попытка создать общественно-политическое движение, партию (в хорошем смысле этого слова) и привлечь туда элиту нашего общества, самых толковых людей, которые будут управлять общественными и иными процессами в нашей жизни, создавать без мощного движения, толчка снизу на данном этапе считаю нецелесообразным. Хотя люди хотят этого.

Я не буду ничего делать искусственно. При этом не собираюсь и тормозить общественно-политические процессы, которые бы привели к созданию подобного общественного движения или партии. Если в жизни сложится так, что они появятся, ради Бога, мы этому не будем препятствовать. Если такое движение будет занимать конструктивную позицию, работать во благо народа и государства, мы будем его поддерживать, и я это говорю откровенно.

Все сказанное мною сейчас не означает, что Лукашенко выходит в политической жизни, в строительстве некоего гражданского общества на какие-то позиции и будет создавать под себя какую-то общественно-политическую силу. В который раз заявляю: мне она не нужна. Я знаю, на кого опираться - только на народ, только, и больше нет смысла на кого-то опираться, так же как и вы, депутаты, и многие здесь присутствующие. А народ нам за последнее десятилетия ни разу не отказывал, всегда нас поддерживал.

Сказанное не значит, и что Лукашенко сегодня пытается сделать некий реверанс в сторону "демократизации" государства под давлением западного вектора, зарубежных государств. Ни в коем случае. Я просто честно и откровенно вам отвечаю на тот вопрос, который сегодня бродит в умах некоторых государственных служащих, особенно высокого ранга.

Мы, еще раз подчеркиваю, идём и должны идти от жизни: искусственно ничего не придумывая и не насаждая чуждого. Исторически определилось, что в основе нашего общества четыре столпа, они существуют, их надо развивать: профсоюзы, Советы депутатов, молодёжные и ветеранские организации.

Мы сохранили преемственность. Это не просто наиболее массовые объединения. Это сформировавшиеся, зрелые, испытанные временем и доказавшие свою эффективность инструменты самоорганизации и самоуправления народа.

Конечно, их потенциал далеко не полностью реализуется. На новом этапе развития страны от них ожидается более эффективное участие в решении государственных задач. Но ещё важнее, чтобы их деятельность была "заземлена" на интересы и нужды простого человека.

Когда основную массу населения составляют трудящиеся, естественно, что на первый план выходят общественные объединения, представляющие и защищающие их интересы, а именно профессиональные союзы. Это одна из мощнейших опор государства, которую власть поддерживала и будет поддерживать в дальнейшем.

И ни в коем случае нельзя ее обрушить! Негативный опыт у нас есть. Мы считали: партия плохая, Советское государство плохое, развалили все, обрушили. Что получили взамен?! Поэтому надо оставить вот это доброе. Вы заметили, что в последнее пятилетие я очень много внимания уделял профсоюзному движению и всячески способствовал, чтобы профсоюзы у нас отошли от той дикой, непонятной политики, которую они проводили, и стали рядом с народом, пошли в народ, чтобы они были сутью народа и проводили ту политику, которая сегодня нужна народу. Мы это сделали.

Сегодня для профсоюзов наступает новый период, новый этап: профсоюзы должны более активно вмешиваться не только в общественную жизнь, но и в те процессы, которые по закону они обязаны контролировать. Они на деле должны, не противопоставляя себя работодателям, руководству предприятий, Правительству, с которым они выстраивают партнерские отношения, более активно, подлинно защищать интересы наших людей.

Они наделены широкими полномочиями по контролю за соблюдением трудовых и социально-экономических прав граждан. За последнее время в этом направлении принят ряд правовых актов. Другое дело, насколько умело профсоюзы выполняют свои функции и распоряжаются предоставленными возможностями.

Вы посмотрите, что у нас творится в сфере охраны труда? По статистике, одной из основных причин смертности и травматизма являются несчастные случаи на производстве. Гибнут люди в самом трудоспособном возрасте из-за элементарной безалаберности, нарушения правил техники безопасности, отсутствия дисциплины. Борьба с этим должна стать приоритетным направлением деятельности профсоюзов. У вас достаточно сил и полномочий!

Весьма позитивно, что профсоюзы развернули активную работу в негосударственном секторе экономики. Анализ обращений граждан на имя Президента свидетельствует, что нарушения прав работников частных предприятий носят массовый характер. Люди пишут о вопиющих фактах: не создаются нормальные условия труда, не выплачивается вовремя и в полном объёме заработная плата, не соблюдается режим рабочего времени. Во многих организациях продолжается практика выдачи зарплаты "в конвертах". Это не только уход от налогов. Тем самым наносится удар по интересам самого человека: ведь его лишают пенсии в будущем.

А что происходит при приёме на работу женщин? Дошли до того, что вместе с заявлением о трудоустройстве одновременно в отдельных частных предприятиях берётся заявление об увольнении на случай беременности. Я уже не говорю о том, что частники всяческими способами уклоняются от уплаты пособий по уходу за ребёнком. И это при нашей общенациональной задаче решить демографическую проблему!

Профсоюзам следует ещё более активно и результативно защищать людей, независимо от того, в организациях какой формы собственности они работают. Смелее надо наводить порядок!

Много нездорового ажиотажа вокруг контрактной системы. Давайте, наконец, поставим точку: это цивилизованная форма трудовых взаимоотношений, по которой живёт весь мир. И никаких отступлений от этой практики не будет: контракт заключается со всеми, начиная от высших должностных лиц, вплоть до рядового работника. Тем, кто трудится добросовестно, нечего бояться.

С другой стороны, отдельными руководителями допускаются злоупотребления. Вот здесь и должна проявляться роль Федерации профсоюзов Беларуси, которая обязана выявлять подобные факты и немедленно принимать меры по их устранению.

Надо добиться такого оптимального положения, чтобы профсоюз на предприятии одновременно выступал и представителем трудового коллектива, и партнёром руководства. Не должно быть конфронтации и соперничества.

Уверен, что если люди реально почувствуют на себе заботу Федерации профсоюзов, в ваших рядах будет сто процентов трудящихся. Ваш авторитет - мощное средство против нападок со стороны различных международных и оппозиционных структур, которые спекулируют на лозунге защиты прав человека.

Следует обратить пристальное внимание на систему местного самоуправления. Я всё больше убеждаюсь в том, что мы правильно сделали, повсеместно сохранив Советы депутатов. А ведь в своё время мне предлагали их сократить или даже упразднить. Сегодня мы делаем ставку на них в решении вопросов жизнеобеспечения на местном уровне.

Нам удалось преодолеть своего рода "болезнь" противостояния Советов и исполкомов, которой они были поражены десять лет назад.

Но приходится констатировать, что в ряде регионов Советы впали в другую крайность - как говорится, "легли" под исполкомы, утратив всякую инициативу. В депутаты местных Советов зачастую стремятся только ради статуса, получения мелких преимуществ, которые может дать депутатский значок, а не ради служения своим избирателям.

Из-за низкого авторитета отдельных местных Советов людям становится всё равно, кто в них попадёт, потому что они не видят ни своего депутата, ни его дел. Вот и получается, когда иногда в депутаты проходят случайные люди. Если разобраться, то так называемые оппозиционеры становятся депутатами местного уровня не потому, что их поддержало население, а в силу невысокого доверия к конкретному Совету. Парламентские и президентские выборы убедительно показывают, за кого и за что голосует абсолютное большинство граждан страны.

Изменить ситуацию можно только существенно подняв эффективность деятельности Советов депутатов. Главное для них - создать действенный механизм обратной связи с населением.

Особенно актуальна эта проблема сейчас, в преддверии очередных местных выборов.

Наши оппоненты готовятся к жёсткой схватке, мечтая о реванше за недавнее сокрушительное поражение и надеясь создать плацдарм на будущее. Противостоять этому будет не некий административный ресурс, а конкретные кандидаты в депутаты - люди достойные, авторитетные, инициативные, неравнодушные к проблемам сограждан. Работу в этом направлении всем надо начинать уже сейчас.

Часто говорят, что у Советов якобы не хватает полномочий, поэтому они не могут себя проявить. Уважаемые, Конституция наделила вас самыми главными правами - определять бюджет и распоряжаться собственностью. Что может быть важнее? Просто займите свою нишу в решении местных дел. Не надо "перетягивать канат" с исполкомами и другими государственными органами.

У Советов большое поле деятельности. Это контроль за рациональным расходованием средств местного бюджета и использованием коммунальной собственности, за выполнением программ экономического и социального развития территорий.

Советы существенно недорабатывают в вопросах внедрения социальных стандартов, наведения порядка на земле и благоустройства населённых пунктов, реализации Государственной программы возрождения и развития села.

Непонятно, почему депутаты пассивны в деле дебюрократизации. Ведь известно, что наиболее остро эта проблема проявляется в работе исполкомов, где царит формализм, волокита, бездушие, чванство. Здесь ваш потенциал очень пригодится!

И самое главное - депутатам надо больше работать напрямую с людьми. Вы, как никто, ближе к ним и должны глубже знать волнующие проблемы. Помогать в их решении, а при необходимости сигнализировать в вышестоящие инстанции. К сожалению, такого уровня обратной связи у вас пока нет.

Не надо забывать, что, кроме Советов депутатов, есть и иные формы местного самоуправления. Однако во многих регионах они неоправданно утратили былую роль. Нам надо шире вовлекать людей в решение вопросов местной жизни. Но координирующую роль объективно должны взять на себя Советы.

Мы много говорим о том, что будущее в руках молодых. Слова надо наполнить реальным содержанием. Это стратегически важная задача. Если хотите - вопрос национальной безопасности.

В нашем молодом государстве уже в изменившихся социально-экономических условиях выросло новое поколение граждан. Их жизненная позиция только складывается и, естественно, восприимчива к воздействию различных информационных и идеологических течений. Поэтому ни в коем случае нельзя пускать на самотек формирование мировоззрения молодых людей.

И здесь очень важна роль молодёжных организаций, которые будут реально отражать интересы нового поколения наших белорусов. Станут той структурой, которая позволит молодёжи непосредственно выражать и отстаивать свою гражданскую позицию, активно участвовать в государственной и общественной жизни страны.

Однако они не имеют ничего общего с теми деструктивными объединениями, которые используют неокрепшие умы юношей и девушек в экстремистских целях.

Большие надежды возлагаются на Белорусский республиканский союз молодёжи. Это наиболее массовое молодёжное объединение, которое уже заметно проявило себя во многих полезных начинаниях и акциях.

И совершенно оправданно, что государство оказывает всемерную поддержку этому Союзу. Так было и так будет.

Но и от вас должна быть соответствующая отдача. Рано или поздно наступает пора, когда с родительской шеи надо спуститься. Время становления уже прошло.

Хочется, чтобы Союз молодежи объединял абсолютное большинство молодых людей страны. Ведь молодёжь стремится к активной общественной жизни, той, которой когда-то жил комсомол. Они хотят себя проявить, себя реализовать, заниматься серьёзными делами во благо своего Отечества. Давайте им эту возможность, повернитесь лицом к их устремлениям!

Главная ваша задача - предельно мобилизовать молодёжную инициативу в общественных интересах.

Особенно активно в этом плане студенчество. Неправда, что оно у нас проблемное. Просто надо найти верный подход, как говорится, общий язык. Заинтересовать эту наиболее интеллектуальную и информированную молодёжную аудиторию. Здесь Белорусский союз молодежи пока явно недорабатывает.

Вы должны больше внимания уделять взаимодействию с пионерской, другими детскими и молодёжными общественными объединениями. Хотелось бы, чтобы Союз стал действительно лидером всего молодёжного движения.

Государство делает всё для того, чтобы каждый молодой человек Беларуси обязательно был востребован в собственной стране. Мы рассматриваем нашу молодёжь как партнёра власти и ожидаем от неё более активного участия в государственном управлении.

В вопросах патриотического воспитания, сохранения исторической памяти мы опираемся на наши ветеранские организации. Следуя принципу преемственности поколений, в них объединены не только участники Великой Отечественной войны, других боевых действий, но и ветераны труда. В обществе это далеко не малая часть населения, к тому же достаточно активная и постоянно пополняющаяся. Поэтому её мнение обязательно должно находить выражение в государственной политике. Проводником интересов призваны выступать такие организации.

Несомненно, стержнем ветеранского движения является старшее поколение. Огромное спасибо за вашу стойкость, верность и постоянную поддержку. В современных условиях, когда Беларусь подвергается массированному внешнему давлению, мудрость и опыт ветеранов особенно нам нужны. Хочу заверить: вы отстояли страну в 45-м, мы отстоим её сейчас!

Мы надеемся на дальнейшее активное участие Церкви в формировании духовности, нравственности и морали в белорусском обществе. Эти ценности нам удалось сохранить, и было бы грешно их утратить.

Сегодня мы можем гордиться тем, что у нас обеспечена общественно-политическая стабильность. Потому что мы чётко понимаем: решить стоящие перед нами масштабные задачи можно только при условии консолидации всех здоровых сил общества.

Власть и впредь будет создавать наиболее благоприятные условия для самореализации своих граждан, для их активного вовлечения в решение государственных дел.

Но известно, что жить в обществе и быть свободным от него, невозможно. Это значит, что надо уметь не только властвовать, но и подчиняться.

Задача власти как раз и состоит в том, чтобы обеспечивать разумный баланс интересов государства, общества и личности. В этом заключается подлинная справедливость.

Я, уважаемые друзья, не случайно - может, для большинства это в новинку и неожиданно - начал разговор именно с общественных организаций. И везде, как вы заметили, подчеркивал их ведущую роль в защите интересов граждан и поддержке разных категорий граждан. А что должен говорить Президент после президентских выборов, где практически все население поддержало его на выборах. Это не только доверие к Президенту - это доверие ко всей власти, доверие ко всем нам.

Главный вывод, который надо сделать из сказанного мною только что: мы должны вернуть долг народу. Должны народ поддержать, защитить, отблагодарить за ту колоссальную поддержку, которую он нам оказал, порой, надо признать, авансом. И это мы должны сделать не только напрямую - чиновники, государственные служащие и я, как Президент, но и через эти сформировавшиеся общественные организации.

При этом я абсолютно не исключаю из этого процесса те общественные движения, партийные организации, которые существуют в стране. Мы готовы слушать всех, кто сегодня конструктивно работает на благо нашего Отечества, кто умеет слушать, кто хочет работать, кто хочет действовать, а не зарабатывать деньги на политических кампаниях и процессах.

Еще раз подчеркиваю: мы должны отдать долг своим людям. Как это сделать, мы уже знаем, ничего не надо выдумывать - это уже мы проходили в истории нашего государства.

Социальное благополучие - фактор стабильности

Мы объявили девизом нынешней пятилетки построение государства для народа. Но это не значит, что его кто-то будет для нас создавать. Сделать мы это можем только совместными усилиями, задействовав весь потенциал нации. Мы его будем формировать сами и для себя!

Но этот процесс не сводится только к совершенствованию структуры власти. Речь идёт о новом качестве жизни во всех сферах. И начинать нужно каждому с себя: со своего дома, своей семьи, своего города, посёлка, собственного отношения к порученному делу.

Власть идёт навстречу людям буквально во всём. Предоставляются рабочие места. Постоянно растёт уровень доходов. Удельный вес малообеспеченного населения в стране за пятилетие снизился с 42 до 13 процентов.

Ведётся масштабное жилищное строительство. Кардинально улучшаются условия жизни на селе. Оснащаются на самом современном уровне медицинские учреждения. У нас качественное и доступное образование. Созданы все условия для занятия спортом, для отдыха и культурного досуга.

Но почему-то мы всё время акцентируем внимание на том, что государственные органы делают для человека. Такой однобокий подход -путь к потребительству. Время требует двустороннего движения.

А так, что получается? Государство беспокоится о занятости, повышении зарплаты, а на рабочих местах пьянство, прогулы, низкая производительность труда и никудышное качество. Отсюда, кстати, и убыточность предприятий.

Сегодня в мире колоссальный спрос на белорусскую продукцию, особенно наших флагманов. Возьмем Минский тракторный завод. В канун 60-летия этого предприятия хочу сказать - небывалых высот достиг трудовой коллектив. МТЗ ныне даже не может удовлетворить спрос на свою продукцию. Намного месяцев вперед платят за продукцию МТЗ, готовы взять любой трактор, даже разукомплектованный, чтобы на месте собрать и выехать в поле, потребность величайшая. И таким образом, возникает элемент нетребовательности в этих рыночных отношениях, и кое у кого появляется желание схалтурить: спрос большой, ну быстрей давай, гайку не закрутили, не установили, двигатель не прокрутили и так далее. Выезжает трактор на поле - сломался. Я говорю о том, что может происходить и иногда происходит.

Поэтому я поставил задачу Премьер-министру лично: взять под контроль -при условии огромного спроса на нашу продукцию - вопросы качества. Это же рынок - люди выбирают, что лучше, и выберут дороже, но качественнее и надежнее. Если только мы упустим вопросы качества, мы снова будем отброшены на 10-15 лет назад, и наш тракторный и другие заводы начнут просто "кувыркаться", как это было после развала Советского Союза.

Поэтому вопросы качества - это вопросы нашей жизни, нашей выживаемости, притом качества везде - в строительстве, в дорожном строительстве. Посмотрите, каждый день "латают" в Минске одни и те же дыры на дорогах. Но это в Минске! А посмотрите, что творится на периферии!

Качеству надо уделить первостепенное внимание. И рядом поставить вопросы эффективности, бережливости, потому что лишних денег в стране нет. И если мы за эти два процесса уцепимся мертвой хваткой, поверьте, будем богаче в два раза. Поэтому - качество и еще раз качество.

Невозможно сегодня достичь максимального эффекта на производстве ни жесткими законами, ни директивами, если трудовая дисциплина не войдёт в привычку, в образ жизни и деятельности людей.

Посмотрите, в каком состоянии некоторые квартиры, жилые дома, подъезды, дворы. Не могут привести в порядок заборы и приусадебные участки.

Государство должно и будет помогать только там, где без этого не обойтись. Но то, что под силу сделать человеку, должен сделать он сам.

Здоровье нации - высшая ценность. Но складывается впечатление, что это ценность только для государства, а не для самого человека. Многие не только не умеют, но и не хотят быть здоровыми, несмотря на широчайшие возможности для этого.

Благоприятной и безопасной нужно сделать среду обитания. Для этого достаточно поддерживать в естественном состоянии всё то, что у нас есть, что дано нам Богом.

Сколько бы государство ни прилагало усилий к тому, чтобы сделать страну богатой, она никогда не станет такой, если люди не будут себя вести в ней как трудолюбивые и бережливые хозяева, если не будут любить, ценить и приумножать то, что у них есть.

Будущее - за инновационным развитием

Беларусь в последние пять лет развивалась значительно быстрее, нежели страны СНГ и Евросоюза. Столь высокие темпы можно сохранить только за счёт инноваций. Поэтому будущее за инновационным развитием, за модернизацией производства, повышением производительности труда.

В сложные периоды государство в той или иной форме поддерживало практически все предприятия. И это, к сожалению, вошло в привычку.

Помощь должна стать более адресной. Надо переключить внимание с уже окрепших индустриальных гигантов на мелкие и средние предприятия, которые, в основном, являются градообразующими. Это будет способствовать сокращению числа убыточных организаций и выравниванию условий жизни на всей территории страны.

Но данная проблема должна беспокоить, в первую очередь, руководителей и трудовые коллективы. Время иждивенчества ушло!

И при этом, уважаемые специалисты, Премьер-министр, его заместители, другие члены Правительства, категорически запрещается с завтрашнего дня апеллировать к событиям, связанным с Китайской Народной Республикой. Мол, вот Китай, экспансия, налогов нет, того нет, дешевизна продукции, не можем конкурировать, лен не идет, тракторы не идут, БелАЗы, МАЗы не идут, то не идет, это не идет. Эту болтовню с телевизорами и холодильниками надо закончить!

Сегодня люди понимают, что в Беларуси производится подобная продукция качественная. И если она чуть дороже, чем российская, китайская, индийская и прочая, ее люди покупать будут. А ссылки на то, что Китай заполонил весь мир и следовать примеру Евросоюза, который каждый день плачет и кричит, не пускает китайские товары на свой рынок, - это не наш путь.

Еще раз повторяю: мы не можем закрыться от товаров ни из Китайской Народной Республики, ни из России, ни из Евросоюза и Америки. Не можем! Если только мы будем настраиваться на это и закроем наш рынок для их товаров, то немедленно будет закрыт их рынок для наших товаров. Такова жизнь, такова экономика нашего государства! Мы неоднократно говорили о том, что она носит открытый характер.

Поэтому "Витязи", "Горизонты" и прочие, с 1 января будущего года ко мне за субсидиями, поддержкой, за тем, чтобы "скостить" налоги, не приходите. Вот у вас есть время и думайте, как вы будете работать с 1 января. Все руководители, члены Правительства всех рангов думайте, как будут работать подчиненные вам предприятия. Вы мне обещали, когда я вас назначал, что найдете выход из этого положения. Ищите!

Должны кардинально измениться подходы к экономике предприятий. На первом месте - ресурсосбережение, снижение себестоимости, внедрение передовых технологий.

Мы постепенно переходим от всеобъемлющего государственного регулирования экономических процессов к контролю и помощи со стороны государства. Поддерживаться будут только окупаемые и конкурентоспособные проекты.

Контроль за субъектами хозяйствования должен осуществляться только в части выполнения ими обязательств перед государством, потребителем, наемным работником. В отношении остальных сторон экономической жизни следует предоставить свободу действий.

Еще раз повторяю: контроль за субъектами должен осуществляться только в части выполнения ими основных обязательств перед государством, потребителем и наемным работником. В отношении остальных сторон экономической жизни следует предоставить свободу действий руководителям предприятий и трудовым коллективам этих предприятий.

Беларусь в современном мире

Внешнеполитическая обстановка в мире в настоящее время не простая. Сегодня она настолько шаткая, что малейший непродуманный шаг может привести к непоправимым последствиям.

При этом хочу поделиться с вами, может быть, я и не совсем прав, одной мыслью. Сегодня ситуация в мире еще более сложнее, чем после распада Советского Союза, чем 5, 7 лет, 3 года тому назад. Обусловлено это, прежде всего, с тем, что начали появляться новые центры силы. И не просто в разговорах, в средствах массовой информации, а реально.

Это связано с огромнейшими ценами на энергоносители. Начал подниматься регион Персидского залива, в том числе и Иран, начал развиваться Китай, а самое главное - на ноги встает Россия. И так далее. Я еще не назвал Индию, да и Латинскую Америку, которая все активнее проводит самостоятельную политику, отличную от той, которую ей навязывали Соединенные Штаты Америки.

Данные центры силы все больше и больше требуют для себя определенных прав и своего места в этом теснейшем, сложнейшем мире. Как следствие, обостряется борьба между этими государствами (пока она не видна, но, на мой взгляд, скоро, к сожалению, мы будем свидетелями более открытой и острой борьбы).

Очень не хотелось бы, чтобы это привело к жесточайшему обострению ситуации, как это не раз было в нашей истории и особенно в канун Второй мировой войны.

Недавнее выступление нашего друга, руководителя соседнего государства, в котором акцент был сделан в том числе на военной политике, подверглось жесточайшей критике в мире. Все просто завопили и закричали. Россия заявила о том, что она будет модернизировать и укреплять свою обороноспособность и свои Вооруженные силы. Что здесь удивительного? Это естественно. Но это просто вызвало шквал, просто атаку в адрес руководства Российской Федерации. Вы же понимаете, что это не просто ответ на заявление Президента России Путина. Это обеспокоило всех тех, кто сегодня правит миром.

Поэтому наше внешнеполитическое ведомство должно исходить из того, что мир не стал спокойнее, в нем все больше и больше обостряются противоречия.

Добавьте к этому, что если не остановится безудержный рост цен на энергоносители, сырье, материалы и комплектующие для финишного производства, которое имеют высокоразвитые государства, допустим, страны Евросоюза, Беларусь, то значительно обострятся процессы (что уже происходит) в сфере экономики, что может привести к обвалу мировой экономики, а следом и финансовой системы. И вы знаете, что может произойти после этого. Поэтому давайте будем откровенно смотреть на вещи и констатировать их так, как они, наверное, развиваются. Еще раз подчеркиваю, к сожалению. Хотелось бы избежать худшего варианта.

На развитие же Беларуси негативно влияют в наибольшей степени два фактора.

Во-первых, беспрецедентное давление Запада на нашу страну, постоянные угрозы применения санкций и других неадекватных, я сказал бы даже абсурдных мер.

Во-вторых, ухудшение конъюнктуры цен на мировых рынках. Прежде всего, рост стоимости энергоресурсов.

Но последняя политическая кампания в Беларуси наглядно показала, что эти обстоятельства не выбивают нас из колеи. Напротив, сплачивают общество для преодоления трудностей и достижения поставленных целей.

Закрепив позитивные политические и экономические тенденции внутри страны, приоритетной задачей выступает интеграция в мировую экономику с неизменным соблюдением наших национальных интересов.

Беларусь последовательно проводит многовекторную политику, направленную на расширение рынков сбыта своих товаров.

Но делать это надо ещё более агрессивно, в хорошем смысле слова. Сегодня проблема не столько в том, чтобы произвести товар, а чтобы умело и выгодно его продать.

Внутренний рынок будет открыт для технологий и разработок, которые объективно не могут быть произведены в Беларуси. В условиях открытости нашей экономики рынок должен регулироваться не "забором" на границе, о чем я уже сказал, как хотелось бы некоторым руководителям, а ускоренным внедрением прогрессивных технологий, выпуском отечественных товаров высокого качества по доступным ценам.

Нам нельзя забывать, что независимо от того, является ли юридически Беларусь членом Всемирной торговой организации, мы уже давно живем по ее законам.

Сегодня у нас внешних инвестиционных предложений масса. Но зачастую наши организации не могут предложить под них ничего толкового. Мы должны привлекать зарубежных партнеров к реализации перспективных и выгодных проектов. Инициатива требуется от вас, уважаемые руководители предприятий.

И нечего оправдывать свою пассивность некой политизированностью ситуации. Беларусь имеет устойчивые внешнеэкономические связи со многими странами на всех континентах. Там уже давно поняли: с нами выгодно сотрудничать. Наращивая экономическую мощь, мы добьёмся и политического признания.

Беларусь в этом году председательствует в Евразийском экономическом сообществе, в Организации Договора о коллективной безопасности. Минск примет вскоре очередной саммит глав государств - участников СНГ.

Это благоприятные факторы, позволяющие нам окончательно определиться со стратегией развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с тем чтобы закрепить ведущую роль Беларуси в межгосударственных образованиях.

Бесспорны преимущества единения с Россией. Это наш исторический выбор. Сейчас совместные усилия направлены на поиск оптимальной модели взаимодействия в рамках Союзного государства. Показательно, что мы перешли от решения исключительно организационно-правовых вопросов к конкретной работе в сферах социального обеспечения, образования, здравоохранения, налоговой политики и свободы передвижения. В последнее время подписан пакет документов, направленных на то, чтобы снять целый ряд острых житейских проблем, волнующих людей.

Мы продолжим сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств. Да, сегодня резервы многосторонних механизмов СНГ не используются с нужной отдачей. Но это ещё не повод для того, чтобы говорить о его ликвидации. У нас есть общие интересы, и поэтому любая форма интеграции полезна. Нам следует активнее развивать в рамках СНГ транзитную составляющую, социальное и гуманитарное сотрудничество.

В то же время нельзя не признать, что Содружество нуждается в реформировании. Главным образом для того, чтобы повысить эффективность принимаемых решений и ответственность каждого государства за выполнение принятых на себя обязательств.

Беларусь исходит из простого и понятного посыла: справедливое мироустройство может быть только многополярным. Эта наша позиция созвучна нынешнему мнению широкого круга стран.

Стремление к монополизму в мировой политике, какими бы красивыми словами оно ни прикрывалось, означает не что иное, как откровенный диктат, навязывание всему человечеству воли одной или небольшой группы держав.

История наглядно демонстрирует, что всякий раз это заканчивается одним и тем же: войнами, уничтожением целых государств и народов, мировыми экономическими и политическими кризисами.

Противодействовать этому можно только консолидировав усилия всех миролюбивых сил. Это наша принципиальная позиция, с которой мы открыто выступаем на международной арене, за воплощение которой мы активно боремся.

Беларусь, наиболее пострадавшая во время Второй мировой войны, имеет на это моральное и юридическое право.

Именно поэтому наша страна стала одним из инициаторов существенного повышения роли ООН в рассмотрении всех глобальных мировых проблем, в укреплении международной безопасности.

С этой же точки зрения видится весьма полезным участие Беларуси в Движении неприсоединения, Шанхайской организации, в других авторитетных международных структурах.

Беларусь имеет широкую географию международных связей. Приносит результаты достаточно активное сотрудничество со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Главным приоритетом восточного вектора является Китай, разделяющий наши взгляды по многим вопросам.

Мы - за полноформатное сотрудничество с США и Европейским союзом.

Понятно, что коль мы заинтересованы в равноправном сотрудничестве с ведущими странами мира, то Беларусь должна соответствовать их уровню во всем - и в экономической сфере, и в военном строительстве.

При этом хочу в очередной раз подчеркнуть: наша Военная доктрина незыблемо исходит из приверженности принципам международной безопасности и поддержания всеобщего мира.

Мы продолжим работу по созданию целостной системы обороны государства. Большая роль здесь отводится военно-промышленному комплексу, который и впредь будет развиваться как высокотехнологичная многопрофильная отрасль.

И не следует в этом усматривать тенденции к милитаризации страны. Такой цели у нас никогда не было, нет и не будет. Но мы отчетливо осознаем ту роль, которую играет Беларусь в формировании новой системы общеевропейской безопасности.

Законы - для народа

В нынешнем году Национальному собранию исполняется десять лет. Это уже сформировавшаяся структура, которая прочно заняла свое место в политической системе нашего государства и играет активную роль в управлении страной. В депутатский корпус вошли профессионалы, люди с богатым опытом работы в отраслях народного хозяйства. То есть те, кто не понаслышке знает реалии жизни.

Новый этап развития страны ставит перед вами, уважаемые депутаты и члены Совета Республики, качественно новые задачи.

Законы должны быть ориентированы на человека, на гуманизацию всего жизненного уклада.

Приоритетная задача - создать правовую базу под все стратегические направления, определенные третьим Всебелорусским народным собранием.

Нуждается в пересмотре действующее законодательство на предмет его соответствия жестким требованиям по дебюрократизации, совершенствованию работы с обращениями граждан, пресечению коррупции в любых ее проявлениях.

Следует активизировать законотворческую деятельность в сфере охраны материнства и детства, укрепления социального статуса семьи. Недавно мною утверждена Государственная программа "Дети Беларуси" до 2011 года. В отличие от прежних аналогичных программ она содержит комплекс конкретных мер по обеспечению демографической безопасности, материальной поддержке стремления семей к рождению нескольких детей.

По моему поручению к ее подготовке привлекались парламентарии. Я надеюсь на вашу действенную помощь не только в части законодательного обеспечения реализации программы, но и контроля за выполнением всех ее положений.

Кроме того, надо принять самые жесткие меры, чтобы в нашей стране не было сиротства детей при живых родителях. Общество должно оценивать как позорное явление, когда бросают собственных детей.

Надо сформировать правовую базу под реализацию и такого государственного приоритета, как строительство качественного и доступного жилья. Новому Совету Министров даны конкретные поручения по наведению порядка в ценообразовании, организации строительных работ, по максимальному удовлетворению потребностей граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Правительству и Парламенту следует оперативно, в течение года, принять все необходимые правовые акты, направленные на решение этих проблем.

Сейчас в центре законотворческой работы - подготовка основного финансового документа страны - проекта бюджета на предстоящий 2007 год. Я попрошу Правительство не затягивать его внесение.

Бюджетный процесс должен стать ещё более прозрачным и справедливым, основываться на оптимальном распределении средств, не допуская узковедомственных, местнических подходов и неравномерного развития территорий.

При этом предупреждаю: без реальных мер по упрощению налоговой системы проект мне можете даже не представлять. За это лично отвечает Премьер-министр и Министр финансов. Пора, наконец, обеспечить стабильность налоговой политики.

Вы только вдумайтесь, в 2005 году Министерством по налогам и сборам было принято 123 нормативных правовых акта, из которых 69 изменяли и дополняли ранее изданные. Уже в первом квартале этого года оно приняло 42 правовых акта.

За период с января 2005 года по настоящее время только в одну из инструкций по налогу на добавленную стоимость шесть раз вносились изменения и дополнения. Кто может по этим документам работать и платить налоги? Ведь НДС - это один из основных налогов.

Часто меняющееся налоговое законодательство, множественность документов в этой сфере вызывают обоснованные нарекания граждан и юридических лиц.

Неоправданно затянулась подготовка проекта Особенной части Налогового кодекса, что вынуждает меня периодически своими решениями закрывать "прорехи" в законах.

И еще об одной сфере должен сказать. Нам необходимо совершенствовать национальное законодательство с тем, чтобы создать более благоприятные условия для участия предпринимательских структур в реализации инновационных и других перспективных проектов, в освоении финансово-материальных ресурсов, решении социальных вопросов.

Мы должны дать им такое законодательство, которое бы определило устойчивые правила игры, рассчитанные на длительную перспективу. Не мешающие, а способствующие развитию национального капитала.

Надо сделать так, чтобы было выгодно вкладывать свои ресурсы и знания в Беларуси.

И это касается не только предпринимательского сектора. Законодательство в целом должно носить фундаментальный, стратегический и главное - стимулирующий характер.

Задача Национального собрания - обеспечить стабильность и доступность законодательного регулирования. Предстоит упорядочить и систематизировать действующие правовые акты, изъяв из них положения, негативно влияющие на процессы жизнедеятельности общества и государства на новом этапе развития.

Больше внимания надо уделять прогнозированию последствий принятия решений.

Высокое качество законодательства - критерий цивилизованности государства.

Уважаемые соотечественники!

Мы ставим и решаем задачи, достойные XXI века.

Но на какие бы грандиозные планы мы ни замахивались, в центре внимания - забота о простом человеке, достижение нового качества жизни.

Свой дом мы возвели на прочном фундаменте. Он должен быть уютным, богатым, открытым для друзей и неприступным для недругов.

Эта задача столь же сложная, сколь и благородная. Рассчитанная на перспективу и созидательный труд поколений.

Решить ее можно только мобилизовав способности и таланты каждого из нас.

Ибо в процветании Родины - благополучие всех!

Еще раз хочу подчеркнуть: я не ставил перед собой целью нарисовать глобальные задачи. Но, адресуя свое слово к народу, четко и ясно сказал: мы перед вами должники, вы многое нам сделали авансом, мы будем вас поддерживать, защищать, что и положено делать власти. Если просто говорить, будем делать все для того, чтобы рассчитаться по долгам с народом.

Но и народ должен видеть, что носить на руках мы никого не будем. Эти времена закончились. Мы всех последнее десятилетие поддерживали, ставили на ноги. Те, кто хотели жить и работать в Беларуси, они твердо стоят на ногах. Те, кто не хочет, вряд ли государство им сможет помочь. Надо, прежде всего, желание и стремление. Это тоже призыв Президента, Главы государства к народу.



Пресс-служба Президента Республики Беларусь.