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Государство ценит вклад белорусского народа в развитие страны

28 июня 2007 19:00
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Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим представителям страны в различных сферах деятельности.

Это руководители, специалисты и рабочие предприятий ученые,  медики и педагоги,  тренеры и спортсмены.

Хоккейный клуб  "Юность-Минск" впервые в истории белорусского хоккея завоевал победу в суперфинале Континентального кубка 2007 года.  Президент Александр Лукашенко сегодня вручил спортсменам этой команды медали Национального олимпийского комитета Беларуси "За выдающиеся заслуги". 

Президент уверен, что победа хоккейного клуба "Юность-Минск" станет мощным толчком к успешным выступлениям и для других спортсменов.

Высокую награду из рук Главы государства также получила и Наталья Цилинская. Она удостоена специальной премии "Белорусский спортивный Олимп" 2007 года.

В решении этих задач хорошие примеры показывают многие трудовые коллективы, лучшие представители которых  и отмечены наградами. Среди них - Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством. Здесь разработано несколько видов импортозамещающего горно-шахтного  оборудования для калийной промышленности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости решения задач энергосбережения, импортозамещения и экономии ресурсов. Внедрение новейших технологий, инновации и эффективные методы хозяйствования в настоящее время приобретают особую актуальность, подчеркнул Александр Лукашенко. Хорошие примеры в этом направлении показывают многие трудовые коллективы страны, лучших представителей которых чествовали в Резиденции главы государства.

Обращаясь к награжденным, Александр Лукашенко отметил, что их успехи красноречиво говорят о том, что Беларусь, несмотря на трудности, стабильно выполняет намеченные планы социально-экономического развития. Президент также позитивно оценил значительный вклад в реализацию госпрограммы "Информационные технологии" Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук.

 

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