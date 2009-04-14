Государство будет укреплять взаимоотношения с Римско-католической церковью

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с Архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем.

Глава государства и Митрополит встретились в Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, торжественно украшенном к Пасхе. Архиепископ рассказал Президенту о строительстве костелов в Минско-Могилевской архиепархии. А Александр Лукашенко поблагодарил Тадеуша Кондусевича за налаживание диалога между церковной и светской властью.

С точки зрения духовной, Беларусь – место уникальное. Географическое положение таково, что мы находимся на стыке православия и католицизма. И потому межконфессиональный диалог у нас налаживается проще и бесконфликтно. И глава государства неоднократно заявлял, что высоко ценит миссии 2-х церквей: православной и римско-католической, и большое значение придает диалогу светской и духовной власти.

Глава государства в Архикафедральном костеле не впервые. Неоднократно бывал здесь, когда храм реконструировали – ещё при предыдущем Митрополите – Казимире Свентеке. Сегодня о всех деталях обновленного интерьера рассказывал Тадеуш Кондрусевич. Он полтора года возглавляет Римско-католическую церковь в Беларуси. Обладатель ученой степени доктора теологии ратует за то, чтобы белорусы католического вероисповедания ходили в новые храмы: в Минске на 300 тысяч католиков 4 костела и 2 каплицы, и архиепархия уже получила разрешение на новое строительство.

Римско-католическая конфессия – вторая по величине в Беларуси. Около 15 процентов жителей Беларуси отождествляют себя с этим вероисповеданием. В последнее время стало больше наших, белорусских, католических священников. Раньше это были в основном приезжие. Сегодня налажена система подготовки служителей римско-католической церкви.

Небольшая экскурсия по Архикафедральному костелу и Митрополит пригласил Президента в свой рабочий кабинет. Здесь состоялся разговор о диалоге церкви и государства, и о взаимодействии православной и католической церквей.

– Меня очень радует, что вы в Беларуси этим и занимаетесь. Вы человек – нацеленный на то, чтобы здесь было спокойно, мирно, – отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Вы болеете за эту землю. Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Мой визит к вам, должен показать, что мы будем поддерживать католическую церковь. Я удовлетворён теми взаимоотношениями, которые складываются сегодня у светской власти и власти церковной, духовной. И поверьте, я как Президент, сделаю всё, для того, чтобы у нас не просто сохранились эти отношения, а чтобы эти отношения усиливались, были более прочными.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич во время встречи с главой государства назвал очень важным вопрос о взаимоотношениях Православной и Римско-католической церквей. Нам надо объединять усилия, чтобы противостоять новым вызовам, – сказал глава Архиепархии. По его словам, в Беларуси есть динамика в сотрудничестве государства и Костёла, а также наметились шаги в решении ряда проблем. В частности, Тадеуш Кондрусевич сообщил, что в Минске на 300 тысяч католиков есть 4 костела и 2 каплицы и архиепархия уже получила разрешение на новое строительство.

– Вельмi важна тое, што Прэзiдент прыходзiць да нас. Нядаўна ён спатыкаўся з Сiнодам праваслаунай царквы, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь Тадеуш КОНДРУСЕВИЧ. – Гэта гаворыць аб тым, што дзяржава хоча мець i развiваць адносiны з рознымi канфесiями: i праваслаўнай царквой i каталiцким касцёлам, якiя найбольшыя канфесii ў Беларусi. Гэта вельмi важна. Як гаворыцца, ёсць паразуменне i iдзем наперад.