Государственный таможенный комитет Беларуси утвердит положение о взимании пошлины за транзит нефти

В документе будут определены счета Гомельской таможни, на которые плательщик должен перечислять пошлину. При подаче декларации на прокачку без уплаты пошлины таможенные органы не выдадут соответствующего разрешения.Между тем, документ не наделяет ГТК полномочиями на запрет или приостановку транзита нефти в случае неуплаты пошлины. Исходя из объемов прокачки нефти в 2006 году, ожидаемая сумма пошлины - около 10 миллионов долларов в сутки. Пока требования об уплате пошлины с 1 января 2007 года не выставлялись. Это будет сделано сразу после завершения регистрации документа ГТК. Как сообщалось, правительство Беларуси в ответ на введение российской стороной экспортной пошлины на поставляемую в республику нефть с 1 января 2007 года ввело таможенную пошлину на транзит нефти по белорусским нефтепроводам (45 долларов за тонну).