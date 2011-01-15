Государственный переворот в Тунисе: президент Зин Абидин бен Али покинул страну

Внимание мировых СМИ приковано к Тунису, где фактически произошел государственный переворот. На фоне ожесточившихся массовых беспорядков и акций протеста президент Зин Абидин бен Али был вынужден покинуть страну. Этим утром его самолет приземлился в Саудовской Аравии.

Образовавшийся вакуум власти и вовсе создал неприглядную картину: в стране возникло двоевластие. Исполняющими обязанности главы государства объявили себя сразу премьер-министр и спикер парламента.

Полная анархия и на улицах. Несмотря на введенный комендантский час в Тунисе собираются многочисленные демонстрации; в столице орудуют банды мародеров и погромщиков.

Массовые волнения не утихают уже несколько недель. За это время их жертвами стали 23 человека; и это только официальные данные. В ход уже пошли камни и арматура. Зачастую уличные собрания заканчиваются перестрелками и столкновениями с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ.

В незавидном положении оказались в Тунисе и иностранные туристы: среди них больше всего граждан Великобритании, Германии и России. Сейчас многие пытаются покинуть страну, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусских туристов среди пострадавших в Тунисе нет. Как отметили представители российской дипмиссии в этой стране, никто из наших соотечественников за помощью не обращался. Однако если понадобиться, её готовы оказать. Посольства Беларуси в Тунисе нет, но между Беларусью и Россией существует договоренность. Согласно ей белорусские туристы, или же наши соотечественники, которые проживают в этой стране – а таких немного - по всем вопросам могут обращаться в дипломатическое представительство Российской Федерации.

Александр Линник, пресс-атташе посольства России в Тунисе:

Помощь будет оказана. Рассмотрят их просьбу. Если будет просьба об эвакуации — окажем содействие. Сведениями об обращении белорусских туристов в посольство России я не располагаю.

По оценке российских дипломатов, ситуация в стране продолжает оставаться напряженной. Посольство сейчас работает в круглосуточном режиме. Завтра из Москвы в Тунис вылетит самолет. Он эвакуирует 200 российских туристов, в том числе 100 пенсионеров, которые отдыхают там по социальной программе.

Как сообщили нам туристических агентствах, среди белорусов отдых в Тунисе популярен лишь в летний период, поэтому сейчас рейсы в эту экзотическую страну в турфирмах единичны.