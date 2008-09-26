Государственные награды представителям различных сфер вручил Президент Беларуси

Добросовестный самоотверженный труд людей - главный ресурс страны. Это отметил сегодня Президент на церемонии вручения государственных наград.

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси высоко ценят вклад учёных, педагогов в интеллектуальное развитие общества. Президент, вручая награды, поблагодарил их за всё значительное и ценное, созданное в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований, за подготовку квалифицированных специалистов. Особые слова благодарности Александр Лукашенко высказал деятелям культуры и искусства, которые способствуют сохранению национальных традиций и развитию богатого духовного мира белорусского народа. В частности, за значительный вклад в развитие национальной культуры и пропаганду лучших национальных традиций - благодарность Президента объявлена художественному руководителю ансамбля "Сябры" Анатолию Ярмоленко.

Александр Лукашенко сегодня также поздравил спортсменов и тренеров с наградами за выдающиеся спортивные результаты, достигнутые на международных соревнованиях, за воспитание чемпионов и укрепление авторитета Беларуси. Почётные звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоены, в частности, спортсменам - инструкторам национальной команды по художественной гимнастике Ксении Санкович и Алине Тумилович. Александр Лукашенко также особо отметил медиков. Он поблагодарил их за добросовестный труд и огромный вклад в разработку приоритетных направлений медицинской науки. Одной из высших госнаград Беларуси, Ордена Почёта, удостоен профессор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Леонович, чей трудовой стаж в медицине около 50 лет.

