Государственная пограничная политика Беларуси на 2009 год определена

Президент утвердил сегодня соответствующее решение и поставил свою подпись на карте Госграницы. Это традиционное мероприятие. Ежегодно в январе Президенту предлагается утвердить особенности пограничной политики и обеспечения безопасности в этой сфере на текущий год. Процедуре подписания сегодня предшествовал доклад Главы госпогранкомитета Игоря Рачковского. По его информации обстановка на белорусской границе в минувшем году оставалась стабильной. В частности, Игорь Рачковский констатировал отсутствие каких-либо проблем и спорных вопросов на российском её участке.



Глава Госпогранкомитета доложил Президенту, что одна из основных задач на год нынешний в деятельности белорусской погранслужбы -развитие экономики приграничных регионов и активизация туризма. Так, Беларусь и Литва планируют подписать соглашение о взаимном малом приграничном движении. Оно предполагает безвизовое нахождение на территории страны в пределах 50-ти километров от границы. Для этого потребуется лишь спецразрешение.



Предполагается, что эта мера станет серьезным импульсом для экономики всех приграничных регионов Беларуси и будет содействовать развитию, прежде всего, туристических услуг и придорожного сервиса. Аналогичные соглашения прорабатываются и с другими странами Евросоюза, к примеру, с Латвией и Польшей.



Сегодня белорусская граница, как на Западе, так и на Юге, приведена в соответствие с новыми требованиями. В погранведомстве уверены: транзитная привлекательность Беларуси возросла. Игорь Рачковский сообщил Президенту об отсутствии каких-либо проблем в пограничном контроле, что, по его мнению, отмечают не только белорусские граждане, но и иностранцы.