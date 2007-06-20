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Государства СНГ расширят военное сотрудничество

20 июня 2007 11:43
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Такая договоренность достигнута на прошедшем в Москве заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В частности, участники проанализировали ход реализации Концепции военного сотрудничества до 2010 года, а также согласовали вопросы финансового обеспечения объединенной системы ПВО государств-участников СНГ на будущий год. Особое внимание члены Совета уделили вопросу проведения совместного учения с боевой стрельбой войск ПВО "Боевое содружество-2007".

Масштабные учения начались сегодня. Они пройдут в четыре этапа на территории трех государств. В первом этапе учений на полигоне Телемба в Бурятии примут участие подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России. На втором этапе в середине августа запланированы традиционные стрельбы на астраханском полигоне Ашулук. Третий и четвертый этапы пройдут в начале сентября на территории Казахстана и Узбекистана. В стрельбах будут использованы современные противовоздушные комплексы - С-300, "Бук" и другие.

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