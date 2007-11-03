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Госсекретарь США получила повестку в суд

03 ноября 2007 14:43
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Кондолизе Райс придется давать свидетельские показания по делу о шпионаже в пользу Израиля. Имеются в виду материалы, касающиеся "Аль-Каиды" и ядерной программы Ирана.

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