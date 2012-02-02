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Госпрограмма содействия занятости на 2012 года утверждена в Беларуси

02 февраля 2012 05:16
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Объем ее финансирования – 226 миллиардов рублей.

Как отметили в Минтруда и соцзащиты, по итогам прошлого года ситуация на рынке труда республики остается стабильной. К концу 2012-го уровень регистрируемой безработицы планируется обеспечить до 1,5% к численности экономически активного населения. В настоящее время растет спрос на квалифицированные кадры в здравоохранении, строительстве, на транспорте.

Планируется дальнейшее стимулирование нанимателей, которые создают рабочие места в наукоемких и высокотехнологичных производствах. Им будут предоставляться бюджетные ссуды из средств Фонда соцзащиты населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белоруссия

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