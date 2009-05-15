Госнаград в Беларуси станет больше

Парламентарии поддержали идею учредить специальную медаль за отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На сессии депутаты нижней Палаты рассмотрели восемь вопросов, в числе которых ратификация двух международных Соглашений и ряд Законопроектов. Приняты к сведению и два новых Декрета Президента. Они касаются защиты детей в неблагополучных семьях и усиления борьбы с коррупцией.

Надо сказать, что многие из восьми вопросов сегодняшней повестки вызвали у парламентариев бурное обсуждение. И в частности, это дополнения и изменения в известный Декрет президента номер 18. Это защита детей в неблагополучных семьях. Большинство реплик из зала касалось трудоустройства родителей, желающих стать на путь исправления.

Общее мнение парламентариев, Декрет позволит меры для спасения детей из таких семей принимать своевременно. И предложенные поправки направлены, в первую очередь, на повышение ответственности родителей. К тому же Документ позволяет и более избирательно подходить к тем, за чьими детьми следит государство. В случаях угрозы здоровью детей, их могут забрать экстренно. Но и родители, исправившись, могут и вернуть ребёнка.

– Обязанное лицо, если оно станет на путь исправления, у него есть возможность самому написать заявление. И суд имеет право его рассмотреть в сторону уменьшения расходов, которые несёт семья по возмещению средств на воспитание детей в госучреждениях, – рассказала журналистам заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Татьяна Осмоловская.

Ещё один Декрет, принятый сегодня к сведению, по сути, лишает прокуратуру монополии на дела по коррупции. Теперь тот, кто дело возбуждает, вправе и вести следствие. Это и МВД, КГБ и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Этот шаг должен усилить борьбу с коррупцией в стране.

– Данное решение повышает ответственность соответствующих структур, которым дано право в возбуждении уголовных дел по коррупции. Будут вести те органы, которые и возбуждали эти уголовные дела. То есть у них теперь своя ответственность. А потом по окончании следствия они передадут их опять прокуратуре. Потому что только прокуратура имеет право на передачу дел в суд, – председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Виктор ГУМИНСКИЙ.

Депутаты поддержали также предложение учредить медаль за отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Интересно, что награждён её может быть любой, кто рисковал жизнью ради других.

– Говорить о необходимости такой награды. Медали будут вручать за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в различных чрезвычайных ситуациях, за умелые и инициативные действия при проведении аварийно-спасательных работ, активную помощь спасателям, – рассказала член постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту Татьяна ИСАЧЕНКО.

Из Законопроектов, вызвавших наибольших интерес у журналистов – нововведения по защите госсекретов. Так, за разглашение государственной тайны будет введена уголовная и административная ответственность и для гражданских лиц. Причём если утечка произошла и по неосторожности.

Сегодня же депутаты также ратифицировали два Соглашения. В частности, с Турцией – о взаимопомощи в таможенных делах – это как один из шагов к увеличению товарооборота. И Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Алеся Высоцкая. Игорь Пучков. Телекомпания СТВ.