Госдума России выразила свою позицию <по белорусскому вопросу>

Госдума России рассмотрела проект заявления "О недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси", поддержав предложение председателя комитета по делам СНГ Андрея Кокошина и ряда других депутатов.

О необходимости выразить позицию Госдумы на эту тему также заявили депутаты Борис Виноградов от фракции "Родина" и Анатолий Локоть - фракции КПРФ.

Документ касается ряда международных организаций - Евросоюза, парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

В документе, в частности, отмечается, что "сторонники конфронтации и международной изоляции Беларуси в европейских государствах прибегают к двойным стандартам при оценке политических процессов в Беларуси, предвзято комментируют ход и итоги демократических конституционных процедур, предусмотренных белорусским законодательством".

По мнению российских парламентариев, рядом иностранных государств проявляется неуважение к выбору белорусских избирателей, проголосовавших за переизбрание действующего президента. "Неуважение к Беларуси проявляется не только в принятии резолюций антибелорусской направленности, но и в введении санкций в отношении руководителей государства", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что российские парламентарии "считают подобную политику диктата недопустимой и не отвечающей интересам международного сообщества".