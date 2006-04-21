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Госдума России выразила свою позицию <по белорусскому вопросу>

21 апреля 2006 12:30
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Госдума России рассмотрела проект заявления "О недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси", поддержав предложение председателя комитета по делам СНГ Андрея Кокошина и ряда других депутатов.

О необходимости  выразить позицию  Госдумы на эту тему также заявили депутаты  Борис  Виноградов от фракции "Родина" и Анатолий  Локоть - фракции КПРФ.
Документ касается ряда  международных организаций -  Евросоюза, парламентских ассамблей ОБСЕ  и  Совета Европы.

В   документе, в частности,   отмечается,  что  "сторонники  конфронтации  и международной изоляции Беларуси в европейских государствах прибегают к двойным   стандартам   при  оценке  политических  процессов в  Беларуси, предвзято  комментируют  ход  и  итоги  демократических  конституционных процедур, предусмотренных белорусским законодательством".

По  мнению  российских парламентариев, рядом иностранных государств проявляется неуважение к выбору белорусских избирателей, проголосовавших за переизбрание   действующего   президента.  "Неуважение  к  Беларуси проявляется     не   только   в   принятии   резолюций   антибелорусской направленности,  но  и  в  введении  санкций  в  отношении руководителей государства",  -  говорится  в  заявлении.  В  нем  подчеркивается,  что российские парламентарии "считают подобную политику диктата недопустимой и не отвечающей интересам международного сообщества".

 

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