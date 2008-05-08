Госдума России сегодня рассмотрит кандидатуру Владимира Путина на пост премьер-министра

Данную кандидатуру предложил президент Дмитрий Медведев. Ранее представители трех думских фракций заявили о готовности утвердить Путина в должности. Ему гарантирована поддержка почти 400 из 450 депутатов. Одна только "Единая Россия", председателем которой является Путин, имеет 315 мандатов. Накануне, во время консультаций с руководителями думских фракций, Путин обозначил два приоритета программы действий правительства: это вопросы социальной сферы и создание крепкой экономики.