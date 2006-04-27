Госдепартамент США опять напутал:

Соединённые Штаты сознательно дискредитируют имидж нашей страны в области религиозных свобод.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов, комментируя обнародованный Доклад Государственного департамента США о международной религиозной свободе в странах мира за 2005 год. В МИД считают, что переданная официальная информация о Беларуси в документе представлена ограниченно.

Информация о ситуации с религиозными свободами в Беларуси Соединёнными Штатами была запрошена, официальный ответ получен. Тем не менее, по словам представителя белорусского внешнеполитического ведомства, в докладе Госдепартамента США использована устаревшая информация. По словам пресс-секретаря МИД, основные претензии американской стороны основаны на полученных из недостоверных источников сведениях, а также информации, по которой белорусскими властями приняты конкретные меры. Как было подчеркнуто Андреем Поповым, <нам также представляется логичным, чтобы при составлении очередного доклада Госдепартамент уделил должное внимание положению в области свободы вероисповедания и проявления антисемитизма в своей собственной стране. Полагаем, что это было бы реальной демонстрацией всему миру приверженности США демократическим ценностям, которые так широко декларирует администрация американского президента>.

Представитель МИД выразил надежду, что при подготовке доклада за 2006 год Госдепартамент США не будет искажать факты и игнорировать информацию белорусских органов государственной власти.