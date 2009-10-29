Гондурас подал иск против Бразилии в Международный суд в Гааге

Иск направлен «в связи с вмешательством Бразилии во внутренние дела страны». Поводом для принятия такого решения стало пребывание в посольстве Бразилии свергнутого президента Гондураса Мануэля Селайи.

Селайя тайно вернулся в страну 21 сентября на венесуэльском самолете и с тех пор укрывается в посольстве Бразилии в Тегусигальпе.

– Бразильское посольство в Тегусигальпе не может быть тем местом, откуда ведется политическая деятельность в ущерб национальной безопасности Гондураса, – заявил глава МИД Гондураса Карлос Лопес Эсте.

Он отметил, что решение бразильского правительства разрешить пребывание свергнутого президента Мануэля Селайи и его окружения на территории дипмиссии позволило ему неоднократно обращаться к населению с призывами к неповиновению и массовым выступлениям против правительства де-факто сообщает newsru.com со ссылкой на «РИА Новости».