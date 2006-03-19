Голосует Минщина

В ходе нынешних выборов президента Республики Беларусь свыше 1 млн. 97 тыс. жителей Минской области смогут реализовать свое избирательное право. Сегодня в столичном регионе открылся 1151 избирательный участок для голосования, в том числе 43 - в санаторных и лечебно-профилактических учреждениях, 24 - в воинских частях. Минской области создано и действует 27 комиссий по выборам президента Республики Беларусь. В их числе - одна областная, 22 районные и 4 городские. В них включены представители различных общественных объединений, трудовых коллективов, а также политических партий. На самом большом избирательном участке в Смолевичах голосуют почти 2000 человек. Правом досрочного голосования воспользовались 35%. Но, безусловно, особая активность жителей сегодня. Через полчаса после начала голосования свою позицию высказали уже более 80 человек. Нельзя не отметить праздничное настроение голосующих, доброжелательное отношение членов комиссий. Как правило избиратели приходят семьями, и в принятии главного решения участвуют все. За ходом выборов и работой избирательных комиссий в столичном регионе наблюдают свыше 5,6 тыс. внутренних и более 100 международных наблюдателей. В Жодино побывал Николай Литвинов, наблюдатель от Краснодарского края.