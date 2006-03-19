Голосуем за Беларусь!

Действующего главу государства на выборах президента Республики Беларусь поддержали и наши соотечественники за рубежом. На избирательном участке в Москве,при явке избирателей 72% от внесенных в список для голосования, 74,8% граждан республики отдали свои голоса за Александра Лукашенко. В Краснодаре за Лукашенко высказались 96,18% белорусов,в Санкт-Петербурге - 84,3%, В Калининграде - 90%. По данным участковой избирательной комиссии по выборам президента Беларуси в Киеве и Крыму, в выборах приняли участие 608 граждан Беларуси, или 95,8% внесенных в списки для голосования. Кандидатуру нынешнего главы белорусского государства поддержали 91,4% избирателей. Эти факты были озвучены председателем ЦИК Лидией Ермошиной на пресс-конференции в информационном центре Центризбиркома 20 марта. Председатель Центральной комиссии также проинформировала, что в десятидневный срок ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента Беларуси и подпишет соответствующий протокол."Для начала очередного срока президента необходимо провести инаугурацию. Согласно Конституции страны она осуществляется в двухмесячный срок", - констатировала Лидия Ермошина.